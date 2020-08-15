現金股利入袋！　投資人善用2大保險規劃養胖資產

▲近期是發放現金股利的旺季，民眾不妨透過2保險規劃，讓資產穩健長大。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

每年的6月至9月是台股的除權息旺季，各上市櫃公司開始陸續發放現金股利，就像一筆多出來的年中獎金，若未事前做好規劃將可能輕易被花掉。元大人壽建議，若想提高此資金效益，可透過2步驟，選擇將現金股利投入兼具壽險保障，及累積退休金的利率變動型終身壽險，在準備退休金的同時兼顧風險保障，讓資金穩健長大。

正值台股除權息旺季，元大人壽建議，用2步驟及依現金股利多寡來進行保險規劃。首先可強化健康險保障，以因應高齡化帶來的長壽風險，如實支實付醫療險不但可補強住院日額的不足，讓醫療保障更周全，提前替未來醫療照護作準備。

以「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約（JR）」為例，這是一張實支實付型醫療附約商品，住院時，病房費、雜費兩者可共用實支實付的額度，另外再給付住院日額保險金，做為因住院而收入中斷的部份補償，以達到病房費日額給付及實支實付2合1更全面的效果，因此很適合尚未投保實支實付醫療險的民眾，或是已有實支實付醫療險想再增購以提高住院醫療品質者。

民眾在強化基礎保障後，有多餘的金額再進行穩健的資產累積與退休規劃，提高未來生活的安定性。元大人壽建議，可透過長年期繳的利率變動型壽險來強化保障、累積資產，尤其近期台幣兌美元具匯兌優勢，選擇美元保單更能達到資產配置多元化。

針對注重財務規劃安全的民眾，可選擇有重疾豁免設計的利率變動型增額終身壽險；至於重視壽險保障的民眾，可規劃高壽險保障，在累積財富的同時，也可給家人安心保障。

歷經疫情衝擊，也再度喚起民眾對人身與醫療保障的重視。面對低迷的景氣，現金股利季的到來，讓領到股利的民眾手邊多了一筆可資運用的資金。元大人壽提醒，可藉此機會重新審視自己的保障缺口與需求，活用保單退休術達成人生安全防護、資產穩健增值的目標。