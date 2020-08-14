高市長補選決戰最後18hrs！高鐵左營站「攏係郎」...返鄉人潮湧現

▲高鐵左營站14日人潮狀況 。（圖／記者宋良義攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選15日進行投票，這會是高雄人這一年來第三度投票。本來外界評估投票熱度不高，但近期網路上再度掀起呼籲返鄉的熱潮，高鐵訂票狀況也不差，高鐵公司表示，周末搭車旅客較多，因此將於今日19時15分再加開一班全車自由座的南下列車。而高鐵左營站也湧現返鄉人潮，民眾手上大包小包提著行李，不論是大廳、甚至是電扶梯上都擠滿了人。

▲高鐵左營站14日人潮狀況 。（圖／記者宋良義攝）

由於8月15日高雄市長補選日，高鐵公司表示，周末搭車旅客較多，因此將於今日19:15再加開一班全車自由座的南下列車，預計21:50抵達左營站，旅客可多加利用。投票前一天，已經可以看到高鐵左營站湧現返鄉人潮，民眾手上大包小包，拎著行李，不論是大廳、甚至是電扶梯上都擠滿了人。

▲高鐵左營站14日人潮狀況 。（圖／記者宋良義攝）

根據高雄市選委會統計，此次高雄市長補選選舉人數為2,301,597人，投票時間為15日上午8點到下午4點，投票時請記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定的投票所投票。同時因應防疫需求，提醒民眾，投票時請戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票。