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AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

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▲AirPods pro。（圖／記者謝仁傑攝）

▲如何查看 AirPods 電力是新手常見的問題。（圖／記者謝仁傑攝）

記者謝仁傑／綜合報導

智慧耳機現在是幾乎每個人都必備的配件之一了，在通勤的路上少不了沉浸在音樂裡的時光。不過究竟 AirPods（Pro）和耳機盒還有多少電量？該從哪裡查看？這通常是許多新手最常遇到的問題之一。

除此之外，剛使用 AirPods 的新手一定也不太明白，耳機盒上的電源燈有時候會發出綠燈，有時則是發出橘色或白燈，這些燈號又代表什麼意思呢？就讓這篇整理來為你解惑吧！

AirPods 新手入門技巧看這邊 !!

在透過藍牙與 iPhone 配對的情況下，用戶有四種方式可以查看耳機與耳機盒現在的電力：

1. 耳機盒靠近手機

將耳機盒靠近手機，並將耳機拿出或放入盒中，就會顯示目前耳機和耳機盒的電量了。不過需要注意的是，手機必須是在解鎖的狀態下。

▲AirPods電量。（圖／記者謝仁傑攝）

2. 將「電池」功能加入最左側的小工具列

iPhone 滑到最左側的「小工具列」其實是一個很好用的功能，用戶們不妨多來此區挖挖寶。

在小工具列的最下方有個「編輯」的選項，然後將「電池」功能加入小工具列，平時就可以透過這裡來檢視與 iPhone 連接的產品電量了。

▲AirPods電量。（圖／記者謝仁傑攝）

▲從左側的「小工具列」查看連接設備電量。（圖／記者謝仁傑攝）

3. 從控制中心的音樂區塊中查看耳機電量

iPhone 由下往上滑的「控制中心」中，在右上角的音樂區塊裡，就可以檢視目前配戴的耳機電量。

▲AirPods電量。（圖／記者謝仁傑攝）

▲從「控制中心」查看耳機剩餘電量。（圖／記者謝仁傑攝）

4. 從 Mac 上查看耳機電量

同樣必須將 AirPods 從耳機盒中取出，然後點選螢幕上方功能列的藍牙選項，將游標停在清單中的 AirPods 選項上，即可查看剩餘電量。

▲▼ 。（圖／記者陶本禾攝）

▲從Mac上也可以查看耳機剩餘電量。（圖／記者陶本禾攝）

耳機盒上的紅綠燈究竟分別代表什麼意思呢？

首先，AirPods Pro 和 AirPods 相同，具備最長可連續聆聽達5小時的續航力；而在「降噪模式」中，AirPods Pro 最長可聆聽達4.5小時，通話時間最長可達3.5小時。連同無線充電盒中儲備的電力，AirPods（Pro）共可提供超過24小時的聆聽時間，或超過18小時的通話時間。

打開耳機充電盒後，正面的「指示燈」會閃爍綠燈、橘燈、白燈，這些燈號其實代表著充電盒目前儲存的電量狀況。

綠燈：代表耳機盒已經充飽電，目前電量狀態非常充足。
橙燈：當耳機盒沒有在充電的情況下，表示電量較低，剩餘不到一次充飽電的電量，提醒用戶該立即為耳機盒充電。若正在為耳機盒充電時，橘燈也代表正在充電中的意思，當電量充飽即會變為綠燈。
白燈：白燈平時較少見，是在重置 AirPods 充電盒或是正在尋找藍牙設備時才會出現的燈號。

＃ 對面的女孩看過來～～

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