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抗議App Store下架Fortnite！Epic惡搞蘋果經典麥金塔廣告

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▲▼Epic惡搞蘋果經典麥金塔廣告。（圖／翻攝自YouTube／Fortnite）

▲1984廣告中的老大哥變成「蘋果」的形象。（圖／翻攝自YouTube／Fortnite）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果週四（13日）以違反App Store指南為由，將熱門守游《要塞英雄》（Fortnite）下架，隨後《要塞英雄》遊戲開發商Epic Games隨即於YouTube發布一支嘲諷蘋果的短片，片名為「1989」，翻玩蘋果1984年經典的麥金塔電腦廣告。

蘋果1984廣告是隱射英國作家歐威爾（George Orwell）所著的反烏托邦小說《一九八四》。廣告中，一群人列隊前行，通過一條處處有著電幕監視的隧道，並於一個大螢幕前落座，螢幕內播放著一個外觀像是老大哥（Big Brother）的男人的談話，說著「我們的『統一思想』是更強大的武器」等宣示性話語。

接著一個打扮猶如運動員的女性出現，扛著一把大錘子並擲向螢幕。廣告的最後，有一段旁白及文字，宣布蘋果將於1月24日推出麥金塔電腦，及經典廣告台詞「你會看到1984為何不會像『1984』。」

而《要塞英雄》則完整地複製了1984廣告，不過是以遊戲中動畫人物的型態呈現，而大螢幕裡的老大哥外型則變成一顆「遭咬一口的蘋果」。蘋果老大哥說著：「今天，我們慶祝平台統一一周年紀念日。多年來，他們給了我們他們的歌頌、工作、夢想。作為交換，我們致上我們的敬意、利潤及控制...」。

▲▼Epic惡搞蘋果經典麥金塔廣告。（圖／翻攝自YouTube／Fortnite）

▲Epic呼籲人們群起抗議。（圖／翻攝自YouTube／Fortnite）

接著正如1984廣告一樣，1989短片中也出現一個抬著槌子的女人，並將槌子砸向大螢幕，最後的字幕則寫著：「Epic Games違反了App Store的壟斷。為了報復，蘋果在數十億設備上阻擋了《要塞英雄》。加入這場阻止2020年變成1984的戰爭。」有意號招人們一同向蘋果抗議。

截至今（14）日下午5點，《要塞英雄》這支1989段片在YouTube上的觀看數已突破155萬次。與此同時，Epic Games也在YouTube及Twitch上以直播形式循環播放此短片，截至稍早，YouTube直播的同時觀看數達2300人，而Twitch上的循環直播則同時有超過5000人觀看。

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