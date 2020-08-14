　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／李登輝要回家了　骨灰罈暫厝翠山莊待五指山修建完工

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陶本和／台北報導

故總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，上午完成安息禮拜儀式，隨後繞行總統府完成最後巡禮，並於二殯火化。隨後，移靈車隊將骨灰罈暫厝於翠山莊，目前還需等五指山軍人公墓「特勳區」修建完工。

李登輝移靈車隊在上午安息禮拜儀式結束後，開往二殯火化，途中行經凱達格蘭大道，並繞行總統府一圈完成最後巡禮，而府內高層、憲兵也列隊致敬。在火化之後，車隊將骨灰罈送回家，暫厝於翠山莊，目前還需等五指山軍人公墓「特勳區」修建完工。

李登輝的移靈車隊於14日清晨6時40分起自台北榮總懷恩堂移靈，醫護人員在北榮列隊致哀，而移靈車隊於6時57分抵達濟南教會，舉行安息禮拜儀式。

▼故總統李登輝移靈車隊。（圖／實習記者方敬攝）

▲▼前總統李登輝移靈車隊。（圖／實習記者方敬攝）

在車隊離開醫院時，醫護人員自發性列隊致哀。台北榮總發言人黃信彰表示，這些醫護人員都是自願到場的，儘管李登輝辭世已過2周，全體同仁還是感覺到十分難過，相信李登輝現在化為千縷微風，還是眷顧著台灣。

隨後，移靈車隊抵達濟南教會，在追思與禮儀的部分，家屬選擇專門籌辦長老教會信徒後事追思活動的榮耀國際生命事業公司，依照基督教喪禮流程，負責著孝服、領遺體、整理儀容、入殮禮拜、安息禮、牧師祝禱、出殯、撿骨封罐等相關事務。

▼故總統李登輝禮拜儀式結束，移靈車隊離開濟南教會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼前總統李登輝告別式 濟南教會 靈車離開教會。（圖／記者屠惠剛攝）

事實上，濟南教會對李登輝的意義重大，這裡是他的「會籍」，如今回歸主的懷抱。此外，2015年李登輝也是在濟南教會親眼看著最疼愛的孫女李坤儀出嫁，李家三個子女也在此處成婚，濟南教會更是當年李登輝獨子李憲文過世時，舉辦追思禮拜的地點。

在禮拜儀式結束後，移靈車隊於11時10分左右開往二殯火化，途中繞行總統府一圈，完成最後巡禮。在總統府方面，則由總統府秘書長李大維率領府內一級主管，包括總統府副秘書長劉建忻、府內局處首長，以及總統府發言人黃重諺、張惇涵等人。

在李登輝移靈車隊抵達時，憲兵211營值星官高喊敬禮口令，軍職人員手戴白色手套敬禮，而文官人員則採扶手禮致意，待車隊繞行總統府一圈之後，值星官再次高喊「禮畢」，送李登輝移靈車隊離開。接著，車隊在12點前抵達二殯，由於殯儀館出入複雜，現場已有警方部署，館方也出動多名工作人員預備。

▼故總統李登輝移靈車隊繞行總統府一圈，完成最後巡禮，府內高層、211營憲兵於府前人行道敬禮致意。（圖／記者李毓康攝）

▲▼前總統李登輝安息禮拜,移靈車隊繞行總統府一周作最後巡禮。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統李登輝移靈車隊前往二殯羽化館羽化。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統李登輝移靈車隊抵達二殯辦理火化。（圖／記者林敬旻攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／李坤儀捧李登輝骨灰　神情哀傷啟程返翠山莊暫厝
LIVE／李登輝要回家了　骨灰罈暫厝翠山莊待五指山修建完工
快訊／民眾衝台北賓館搞破壞！　「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像
腳趾長出大貢丸！護理師一戳「流沙爆漿」狂瀉　男痛到魂飛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「湯姆西服」總統御用　特偵組突襲要阿扁西裝尺寸

李登輝西裝袖子一定要加長！「湯姆西服」擄獲無數政商名人

快訊／李坤儀捧著李登輝骨灰　神情哀傷啟程返翠山莊暫厝

快訊／民眾衝台北賓館搞破壞！　「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像

LIVE／李登輝要回家了　骨灰罈暫厝翠山莊待五指山修建完工

「首戰即終戰」挨批賣台　馬英九：8年任內軍購勝李登輝、陳水扁

掃街車隊出現美麗焦點！　女兒吳洛瑩陪同掃街讚「吳益政是心中第一名」

考量年事已高體力難負荷　曾文惠未出席李登輝入殮禮拜

馬英九「歷史真相不能遺忘」：慰安婦應入課綱正名「軍事性奴隸」

圖／李登輝最疼愛的孫女…「巧巧」李坤儀一身黑衣、墨鏡　淚送爺爺最後一程

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

囧！日本動漫劇本「...」怎發音？　他生動+誇張神情配音：這不科學

「湯姆西服」總統御用　特偵組突襲要阿扁西裝尺寸

李登輝西裝袖子一定要加長！「湯姆西服」擄獲無數政商名人

快訊／李坤儀捧著李登輝骨灰　神情哀傷啟程返翠山莊暫厝

快訊／民眾衝台北賓館搞破壞！　「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像

LIVE／李登輝要回家了　骨灰罈暫厝翠山莊待五指山修建完工

「首戰即終戰」挨批賣台　馬英九：8年任內軍購勝李登輝、陳水扁

掃街車隊出現美麗焦點！　女兒吳洛瑩陪同掃街讚「吳益政是心中第一名」

考量年事已高體力難負荷　曾文惠未出席李登輝入殮禮拜

馬英九「歷史真相不能遺忘」：慰安婦應入課綱正名「軍事性奴隸」

圖／李登輝最疼愛的孫女…「巧巧」李坤儀一身黑衣、墨鏡　淚送爺爺最後一程

814國際慰安婦紀念日　婦援會提2要求「教課書正名、日本政府道歉」

中部水上樂園比基妹被襲胸人數升高　業者將設「黑名單」增加駐衛警力

「七夕情人節」美妝優惠活動懶人包！YSL送小香＋唇露、蘿拉蜜思蜜粉組7折

開啟動感模式！幫長腿辣妻拍照「流線感」爆棚　網讚印象派：幫妳穿越時空

每年開拓10%有機耕作面積！徐榛蔚發豪語：成為全國有機首都

花蓮亞泥廠排煙惹民怨！環保局現勘就地輔導要求儘速改善

以「媽媽心」做護理照護　呂基燕視病猶親獲服務奉獻獎

楊桃一種30年甜度10　里港陳加興真正「楊桃達人」

台中購物節買汽車抽豪宅！超過2億元151筆　全用來買百萬名車

00878夯爆...高股息ETF買哪檔好？　達人曝「3+2原則」不踩雷

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

雲林查獲偽造三倍券　何志偉：下週就發雞排

即／李登輝移靈車隊出發濟南教會

LIVE／李登輝移靈火化　「最後巡禮」文武百官府前致意

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

曾文惠未出席李登輝火化禮拜原因曝光

韓國瑜幫李眉蓁站台　陳揮文怒了

圖／「巧巧」李坤儀淚送爺爺最後一程

快訊／民眾拿「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像

LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊將抵二殯火化

李坤儀現身教會送李登輝最後一程

反對中共在台海軍演！國民黨盼兩岸「以和為貴」

驚傳「小編過勞猝逝」惹議　新北市回應了

防疫破口！旅館居檢、一般旅客兩邊賺　柯文哲籲中央訂罰則

LIVE／李登輝最後繞行總統府　李大維率文武百官致意

更多熱門

相關新聞

「首戰即終戰」言論惹議　馬英九回應了

「首戰即終戰」言論惹議　馬英九回應了

前總統馬英九近日提出警訊，擔心若共軍攻台「首戰即終戰」，但說法遭綠營批評「為匪宣傳」。對此，馬英九辦公室14日上午回應，認為國家領導人職責是帶國家走向和平繁榮，雖不畏戰但不應求戰，不能任由錯誤的國家政策造成不必要衝突，影響國人安危。

年事高體力難負荷　曾文惠未出席火化禮拜

年事高體力難負荷　曾文惠未出席火化禮拜

圖／「巧巧」李坤儀淚送爺爺最後一程

圖／「巧巧」李坤儀淚送爺爺最後一程

LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊將抵二殯火化

LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊將抵二殯火化

曾文惠未出席李登輝火化禮拜原因曝光

曾文惠未出席李登輝火化禮拜原因曝光

關鍵字：

李登輝翠山莊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

林正英逝世22年「演藝圈邪門都市傳說」曝光！

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

水上樂園受害者再+1　女玩大海嘯「2度被抓胸」

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

即／2萬件防疫隔離衣國道被燒毀

花蓮女嬰要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

即／救護車2小時20分疾行162km　花蓮女嬰抵達馬偕

復興空難逃死！小黃司機成「廢人」…悲慘遭遇曝光

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面