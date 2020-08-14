LIVE／李登輝要回家了　骨灰罈暫厝翠山莊待五指山修建完工

記者陶本和／台北報導

故總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，上午完成安息禮拜儀式，隨後繞行總統府完成最後巡禮，並於二殯火化。隨後，移靈車隊將骨灰罈暫厝於翠山莊，目前還需等五指山軍人公墓「特勳區」修建完工。

李登輝移靈車隊在上午安息禮拜儀式結束後，開往二殯火化，途中行經凱達格蘭大道，並繞行總統府一圈完成最後巡禮，而府內高層、憲兵也列隊致敬。在火化之後，車隊將骨灰罈送回家，暫厝於翠山莊，目前還需等五指山軍人公墓「特勳區」修建完工。

李登輝的移靈車隊於14日清晨6時40分起自台北榮總懷恩堂移靈，醫護人員在北榮列隊致哀，而移靈車隊於6時57分抵達濟南教會，舉行安息禮拜儀式。

▼故總統李登輝移靈車隊。（圖／實習記者方敬攝）



在車隊離開醫院時，醫護人員自發性列隊致哀。台北榮總發言人黃信彰表示，這些醫護人員都是自願到場的，儘管李登輝辭世已過2周，全體同仁還是感覺到十分難過，相信李登輝現在化為千縷微風，還是眷顧著台灣。

隨後，移靈車隊抵達濟南教會，在追思與禮儀的部分，家屬選擇專門籌辦長老教會信徒後事追思活動的榮耀國際生命事業公司，依照基督教喪禮流程，負責著孝服、領遺體、整理儀容、入殮禮拜、安息禮、牧師祝禱、出殯、撿骨封罐等相關事務。

▼故總統李登輝禮拜儀式結束，移靈車隊離開濟南教會。（圖／記者屠惠剛攝）



事實上，濟南教會對李登輝的意義重大，這裡是他的「會籍」，如今回歸主的懷抱。此外，2015年李登輝也是在濟南教會親眼看著最疼愛的孫女李坤儀出嫁，李家三個子女也在此處成婚，濟南教會更是當年李登輝獨子李憲文過世時，舉辦追思禮拜的地點。

在禮拜儀式結束後，移靈車隊於11時10分左右開往二殯火化，途中繞行總統府一圈，完成最後巡禮。在總統府方面，則由總統府秘書長李大維率領府內一級主管，包括總統府副秘書長劉建忻、府內局處首長，以及總統府發言人黃重諺、張惇涵等人。

在李登輝移靈車隊抵達時，憲兵211營值星官高喊敬禮口令，軍職人員手戴白色手套敬禮，而文官人員則採扶手禮致意，待車隊繞行總統府一圈之後，值星官再次高喊「禮畢」，送李登輝移靈車隊離開。接著，車隊在12點前抵達二殯，由於殯儀館出入複雜，現場已有警方部署，館方也出動多名工作人員預備。

▼故總統李登輝移靈車隊繞行總統府一圈，完成最後巡禮，府內高層、211營憲兵於府前人行道敬禮致意。（圖／記者李毓康攝）



▲前總統李登輝移靈車隊抵達二殯辦理火化。（圖／記者林敬旻攝）