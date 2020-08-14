太魯閣水濂洞「雨衣晾整排」…遊客爽當自家曬衣台！她目睹報復性亂象：心痛

記者陳羿妏／綜合報導

受到疫情影響，國旅成了出遊首選，然而民眾的報復性出遊，卻為環境帶來不少亂象！藏身花蓮太魯閣國家公園白楊步道的「水濂洞」原是知名的打卡景點，怎料，近期遊客爆增後，原本乾淨的自然環境卻是堆滿垃圾，觀景的欄杆更瞬間變成遊客們自家曬衣場。

▲水濂洞遭遊客破壞，變成自家曬衣台（圖／東森新聞，下同）

白楊步道全長2.1公里，沿途平緩好走，遊客走進後一路可欣賞瀑布、沿苔流、峽谷等美麗景緻，到了尾端便是水濂洞，遊客必須涉水進入洞口，並脫下鞋襪、穿上雨衣，走進洞內中央後，就能看到地下湧泉自隧道頂端傾洩而下，形成一幕幕水濂的壯觀景象。

然而，許多遊客前來欣賞之餘，卻未能帶走垃圾，像是離開前把穿過的輕便雨衣，直接脫下掛在景觀欄杆上，當作自家曬衣台，還有遊客更誤將這些雨衣作為「免費使用」，順手拿起穿上，另外現場更能看見滿地垃圾；對此，太管處也出面回應，目前只是勸導，接下來發現有惡意丟棄垃圾，破壞環境者將開罰。

另外，作家「神老師＆神媽咪」接受《東森新聞》訪問時提到，她看到遊客們離開水濂洞時，脫下雨衣就直接掛在欄杆上，衛生紙擦乾腳底後，因附近無垃圾桶，便隨意丟棄，現場還有水瓶、寶特瓶，讓她直呼看了很心痛！