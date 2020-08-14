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第一胎女寶寶「婆婆送吊帶褲」　媳婦一看細節秒發寒！過來人超狂回擊

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▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO認為，婆婆買衣服太中性！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「難道我要一直生到男生為止嗎？」一名人妻抱怨，婆婆常常替孫女買童裝，不過花色款式偏向小男生，加上長輩也常常稱讚鄰居孫子可愛，似乎暗示原PO要拚男胎。但明明婚前，婆婆開明表示，沒有生男生也沒關係，原來一切都是場面話，讓原PO哀號「我真的壓力很大又很害怕！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，老公是獨子，就怕有傳香火的壓力，「我可不想為了拚男生，生到四五六七個...」因此原PO婚前特地與婆婆聊過此事，當時長輩笑笑回應，「沒關係，你們開心就好！」

請繼續往下閱讀...

如今原PO產下第一胎是女寶寶，婆婆態度180度大改變，婆家散發一股詭譎氣氛，「公公還好，婆婆則是給吃冷蛋冷麵居多！」就連替孫女買的衣服、褲子、襪子也暗藏含意，「看得出來都是比較適合男生穿的。」

尤其與婆媳獨處時，婆婆總會嘆氣「家裡男孩少，要是多個男孩就熱鬧了...」甚至會拿出鄰居金孫照片，意有所指表示「這男孩好可愛喔～我們家有這樣的寶寶就好了！」

最近婆婆有熱心買一件繽紛圖案的吊帶褲，原PO直言「這應該比較適合男生穿吧？」她一臉無奈坦言，「現在是在暗示我要開始拼男生嗎？我真的壓力很大又很害怕，要是下一胎又是女的，難道我要一直生到男生為止嗎？女生也很好啊...」

文章曝光後，一票網友安慰，「相信長期的壓力，版媽才會這麼敏感，不管這件是男生女生穿，想要快樂生活，就直接跟婆婆說，生男生女不是妳決定的，直接表明有生就很好了」、「倒覺得你對婆婆有些偏見，所以說的話、買的東西你就容易過度解讀」、「回婆婆，叫妳兒子加油囉～生男生女是靠男生精子而定，媳婦我無能為力」、「故意跟妳婆婆說不生了，已經結紥了」、「滿女生的款式，不過一直暗示真的很煩」。

▲▼ 婆婆買吊帶褲（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友認為，可嘗試跟婆婆溝通！（圖／翻攝爆怨公社）

另有三寶媽分享回擊方法，「我老公也是獨子，我生三個女兒，雖然很開心有這三個寶貝，可是真的壓力大到快死，如果她真的很想要男孫，建議你到醫院拿『挑性別做小孩』的簡介，最好有價目的那種，拿回來放桌上，如果她堅持想要，就請她贊助吧」。

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