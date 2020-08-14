　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星宇偽出國13:00開搶！「月老親臨候機室」送姻緣小物　七夕雙機浪漫升空

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

▲最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

繼首發JX-8888「好想出國」飛行體驗後，星宇航空將於8月22日再推出「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，雙航班JX8025、JX8520接力起飛，更設計限量情人雅座套票，要帶旅客在七夕前夕的週末展開一場最浪漫的空中約會，今（14）日下午13:00正式於KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網準時開賣。

星宇航空8月22日七夕類出國活動從航班號開始就甜蜜蜜，JX8025、JX8520分別取「你愛我」及「我愛你」之諧音，JX8025中午11:00起飛，JX8520下午16:30起飛，旅客可選擇欣賞海天一色的壯濶景緻，或是將絢爛夕陽、夜景盡收眼底。

請繼續往下閱讀...

星宇航空七夕雙機飛行體驗破格將部分原為一排3人的座位安排成情人雅座，並為所有旅客準備情人節限定迎賓禮，除最受飛機迷喜愛的星宇獨家撲克牌、A321neo飛行飄帶，也應景的加入浪漫小物：炆久之芯紅豆水、義大利Amedai巧克力，更難得的將星宇香Home in the Air製成居家體驗噴霧，木質調的香氣為浪漫的七夕約會增添溫暖優雅的氣息。

▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

▲「比翼雙飛 七夕雙機」旅客可自高空欣賞台灣美景。（圖／星宇航空提供）

「愛的航程」自桃園機場起飛，向南往菲律賓方向飛行，至東沙群島折返，飛行高度介於8,000至15,000呎之間，旅客沿途可自高空欣賞台灣美景。

「比翼雙飛」特別制定經濟艙飛行體驗價含稅NT$5,520，除此之外，星宇航空更推出限量情人雅座套票，雙航班商務艙各釋出4組雙人套票，經濟艙則特地將部分原為一排3人的座位安排成雙人情人雅座，讓情侶們能沈浸在只屬於兩人的空中浪漫時光，從報到櫃檯到機艙，有許多浪漫驚喜，讓行程處處充滿七夕情人節的粉紅氛圍。

▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」推出限量情人雅座套票。（圖／星宇航空提供）

星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗更攜手KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網等五家業者包裝多元的七夕浪漫機加酒行程，售價NT$17,520起，行程包裝內容將依各獨家販售業者有所不同。

雙航班販售部分，JX8025 TPE-TPE 11:00-14:45，由KLOOK限定販售；JX8520 TPE-TPE 16:30-20:15，由可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期、易遊網共同販售。經濟艙飛行體驗價含稅NT$5,520為單人票價，機加酒行程售價NT$17,520起為雙人價格。

▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

▲航程中全艙等皆可觀賞空中電影院。（圖／星宇航空提供）

除各項七夕的應景安排，JX8025及JX8520的所有旅客皆可於當日獲得精美的搭機紀念證書及禮品組，並於機坪進行星宇裝備車輛大賞。航程中全艙等皆可觀賞空中電影院，商務艙備有三款餐點供選擇，包含米其林一星「Longtail」亞洲當代料理，經濟艙則為「胡同燒肉」醬燒豬五花丼。

▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

旅客預購及在航班上購買免稅品，皆可享有不限件數75折之優惠（菸品及部分商品除外），星宇航空本次更提供預購限定的七夕限量商品，旅客可於收到訂位代號後，班機起飛24小時前至béshopping免稅品預購網選購。因應特別航班操作，將不提供預選座位、貴賓室及機上WiFi服務，為了讓旅客能安心旅遊，航程中除用餐時間，旅客須全程配戴口罩。

JX8025你愛我航班由KLOOK限定販售，航班於中午11:00起飛，特別請到姻緣專家——台北霞海城隍廟月老親臨候機室，為不論情侶或是單身的旅客祈福並贈送香袋等姻緣加持小物。KLOOK本次也與知名飯店合作包裝一泊二食行程，售價NT$18,888起（含稅），經濟艙旅客可選擇台北晶華酒店、台北大倉久和飯店或台北香格里拉遠東國際大飯店，商務艙旅客則安排入住桃園大溪威斯汀酒店。

JX8520我愛你航班由可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網協力販售，航班於下午16:30起飛，在一天之中最浪漫的時段飛行，帶旅客將絢麗的夕陽及夜景盡收眼底，候機室也將安排驚喜彩蛋活動。四家業者並與知名飯店合作，推出商務艙情人座、經濟艙情人雅座的雙人機加酒行程，售價NT$17,520起（含稅），搭配入住台北萬豪酒店、台北大直英迪格酒店或台北寒舍艾美酒店，在飯店享用精緻早餐，從早到晚與心愛的人黏在一起，度過難忘的七夕週末。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊抵二殯火化
曾文惠未出席李登輝火化禮拜　原因曝光
LIVE／李登輝最後繞行總統府　府內高層、211營憲兵致意
水上樂園受害者+1！玩大海嘯2度被抓胸　多人指控：都是8月9
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南投藥局賣假MIT口罩還比原廠貴　華新報警...董座親曝「真貨密碼」

2萬盒夯色口罩開搶！50家萊爾富「時間、門市」一次看　下一波3清新色曝光

環狀線貫穿新北卻沒人搭？　網怨「缺點多到爆」狂轟：寧願騎車

星宇偽出國13:00開搶！「月老親臨候機室」送姻緣小物　七夕雙機浪漫升空

女友上班火辣噴雙峰「約會秒變普妹」！他一聽貼心真相氣分手...網戰爆

徐永明曾表達困難！　林佳龍稱「沒有借錢給他」：我不便協助

遠航降落「偏離跑道」　運安會調查出爐：人為因素釀災

高雄市長補選明登場！高鐵預售破7成　再加開「全車自由座」南下列車

水上樂園受害者再+1！女遊客玩大海嘯「2度被用力抓胸」…多人指控：都是8月9日

Yahoo奇摩推玩色中衛！大樹藥局上架「善存國家隊」口罩　哪買懶人包一次看

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

囧！日本動漫劇本「...」怎發音？　他生動+誇張神情配音：這不科學

南投藥局賣假MIT口罩還比原廠貴　華新報警...董座親曝「真貨密碼」

2萬盒夯色口罩開搶！50家萊爾富「時間、門市」一次看　下一波3清新色曝光

環狀線貫穿新北卻沒人搭？　網怨「缺點多到爆」狂轟：寧願騎車

星宇偽出國13:00開搶！「月老親臨候機室」送姻緣小物　七夕雙機浪漫升空

女友上班火辣噴雙峰「約會秒變普妹」！他一聽貼心真相氣分手...網戰爆

徐永明曾表達困難！　林佳龍稱「沒有借錢給他」：我不便協助

遠航降落「偏離跑道」　運安會調查出爐：人為因素釀災

高雄市長補選明登場！高鐵預售破7成　再加開「全車自由座」南下列車

水上樂園受害者再+1！女遊客玩大海嘯「2度被用力抓胸」…多人指控：都是8月9日

Yahoo奇摩推玩色中衛！大樹藥局上架「善存國家隊」口罩　哪買懶人包一次看

過了優惠時段沒飲料喝！阿桑鬧店罵：送1杯會死嗎　老鳥店員「加料神反擊」報仇噁爆

「退休是跟孩子們的重聚時刻！」《退休大贏家》吸金3億票房

閨密1歲女兒哭鬧…狠心女「毒打甩地」影像曝　對親生兒充滿愛超反差

避30%「蘋果稅」！人氣手遊Fortnite「慘遭App Store下架」　Google跟進刪除

腳趾長出大貢丸！護理師一戳…「流沙爆漿」狂瀉　他痛到魂飛：這樣插受不了

「果然是李壽根」一人綜藝超狂！羅PD開創新模式連他台都模仿

豪撒56萬被台籍女友悔婚！日籍男跨海怒告　法官曝「這理由」：錢討不回來了

首度提訊貪污立委！廖國棟涉收800萬「無摺存款斷金流」　與主任互咬卸責

LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊將抵二殯火化

轎車凌晨國一桃園段「自撞護欄」翻覆！車頭全撞爛…駕駛急救中

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

生活熱門新聞

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

花蓮女嬰要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

復興空難逃死！小黃司機成「廢人」…悲慘遭遇曝光

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

跳級考上台大醫！網洗版仇富...釣出家境後段班台大妹

騎車躲太陽　5大罰單價碼曝光

當正職　檢舉達人一年賺80萬獎金

水上樂園受害者再+1　女玩大海嘯「2度被抓胸」

水上樂園抓比基尼妹！男學生疑被起底　校方回應了

客人忘帶錢！熊貓哥上樓「卻要等鎖匠來」氣炸

戴口罩+實名制！這2招超省時方便

陸版林志玲被嗆「整成豬頭」　氣炸回擊！

7號颱「無花果」生成機率曝！

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

更多熱門

相關新聞

星宇航空「七夕雙機」明下午開搶

星宇航空「七夕雙機」明下午開搶

繼首發JX-8888「好想出國」飛行體驗後，星宇航空將於8月22日再推出「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，雙航班JX8025、JX8520接力起飛，更設計限量情人雅座套票，要帶旅客在七夕前夕的週末展開一場最浪漫的空中約會，8月14日下午13:00正式於KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網準時開賣。

星宇航空預告推「七夕雙機」

星宇航空預告推「七夕雙機」

偽出國還有！8月這3天再飛4班

偽出國還有！8月這3天再飛4班

偽出國正夯！網不解：最痛苦的一段

偽出國正夯！網不解：最痛苦的一段

搭偽出國班機「真註記出國」處理方式出爐

搭偽出國班機「真註記出國」處理方式出爐

關鍵字：

星宇航空偽出國

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

花蓮女嬰要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

即／2萬件防疫隔離衣國道被燒毀

復興空難逃死！小黃司機成「廢人」…悲慘遭遇曝光

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

名嘴求歡遭拒　爆老公不舉半年　

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

首腦研偽3.7億三倍券　關鍵技術讓他翻船

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面