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最浪漫高空約會！星宇航空「七夕雙機」開搶時間出爐　推限量版情人雅座

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▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

▲最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

繼首發JX-8888「好想出國」飛行體驗後，星宇航空將於8月22日再推出「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，雙航班JX8025、JX8520接力起飛，更設計限量情人雅座套票，要帶旅客在七夕前夕的週末展開一場最浪漫的空中約會，8月14日下午13:00正式於KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網準時開賣。

星宇航空8月22日七夕類出國活動從航班號開始就甜蜜蜜，JX8025、JX8520分別取「你愛我」及「我愛你」之諧音，JX8025中午11:00起飛，JX8520下午16:30起飛，旅客可選擇欣賞海天一色的壯濶景緻，或是將絢爛夕陽、夜景盡收眼底。

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▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

▲「比翼雙飛 七夕雙機」旅客可自高空欣賞台灣美景。（圖／星宇航空提供）

「愛的航程」自桃園機場起飛，向南往菲律賓方向飛行，至東沙群島折返，飛行高度介於8,000至15,000呎之間，旅客沿途可自高空欣賞台灣美景。

「比翼雙飛」特別制定經濟艙飛行體驗價含稅NT$5,520，除此之外，星宇航空更推出限量情人雅座套票，雙航班商務艙各釋出4組雙人套票，經濟艙則特地將部分原為一排3人的座位安排成雙人情人雅座，讓情侶們能沈浸在只屬於兩人的空中浪漫時光，從報到櫃檯到機艙，有許多浪漫驚喜，讓行程處處充滿七夕情人節的粉紅氛圍。

▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」推出限量情人雅座套票。（圖／星宇航空提供）

星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗更攜手KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網等五家業者包裝多元的七夕浪漫機加酒行程，售價NT$17,520起，行程包裝內容將依各獨家販售業者有所不同。

雙航班販售部分，JX8025 TPE-TPE 11:00-14:45，由KLOOK限定販售；JX8520 TPE-TPE 16:30-20:15，由可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期、易遊網共同販售。經濟艙飛行體驗價含稅NT$5,520為單人票價，機加酒行程售價NT$17,520起為雙人價格。

▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

▲航程中全艙等皆可觀賞空中電影院。（圖／星宇航空提供）

除各項七夕的應景安排，JX8025及JX8520的所有旅客皆可於當日獲得精美的搭機紀念證書及禮品組，並於機坪進行星宇裝備車輛大賞。航程中全艙等皆可觀賞空中電影院，商務艙備有三款餐點供選擇，包含米其林一星「Longtail」亞洲當代料理，經濟艙則為「胡同燒肉」醬燒豬五花丼。

▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

▲▼最浪漫高空約會！星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗。（圖／星宇航空提供）

旅客預購及在航班上購買免稅品，皆可享有不限件數75折之優惠（菸品及部分商品除外），星宇航空本次更提供預購限定的七夕限量商品，旅客可於收到訂位代號後，班機起飛24小時前至béshopping免稅品預購網選購。因應特別航班操作，將不提供預選座位、貴賓室及機上WiFi服務，為了讓旅客能安心旅遊，航程中除用餐時間，旅客須全程配戴口罩。

今年的情人節毋需預定高空景觀餐廳，就直接與心愛的人搭乘星宇航空飛上天空，邊享用機上美饌美酒，邊欣賞窗外美景再看場電影，一次完成所有情人節必備行程，來場永生難忘的空中七夕約會。

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