星宇航空預告推「七夕雙機」　限量情侶雅座空中追夕陽、再看鑽石夜景

▲星宇航空預告，因應七夕情人節到來，將推出「比翼雙飛，七夕雙機」。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

情人節有局嗎？我想預約你的822！星宇航空繼先前推出由董事長張國煒親自執飛的微出國行程後，今（12）日再預告在七夕情人節前，於8/22推出「比翼雙飛，七夕雙機」，帶領旅客從空中飽覽霞光夕陽，再一覽難忘的鑽石高空夜景，享受最浪漫的空中之旅。

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▲張國煒日前親自執飛微出國航班。（圖／星宇航空提供）

受到新冠肺炎疫情影響，民眾無法出國，國籍航空也掀起微出國體驗熱潮。星宇航空今預告將在七夕情人節當天，推出「比翼雙飛，七夕雙機」，並請鎖定本周倒數24小時的開賣預告。

▲星宇航空七夕雙機將啟程。（圖／星宇航空提供）

七夕航班將安排於8月22日同日啟程，其中，午班機主打坐擁東海岸海景第一排，飛越東沙環礁，直擊迷人的海中鑽戒，高調示愛；浪漫的夕陽班則帶旅客飽覽霞光夕陽壯觀美景，再欣賞2020年最難忘的鑽石高空夜景，星光燦爛盡收眼底。

不過，即使是單身旅客也沒關係！星宇航空表示，歡迎單身旅客搭乘愛的航機，讓愛情專家星宇航空教你如何與鄰座旅客相親成功，一起愛的升空。

▲星宇航空預告推「七夕雙機」。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

星宇航空「比翼雙飛，七夕雙機」

飛航日期：8月22日 星期六

雙機航班：JX8025 #午班機、JX8520 #夕陽夜景班

艙等票種：商務艙機加酒、經濟艙機加酒、經濟艙純飛行體驗



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