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他當街持刀挾持…大眼妹遭「屠雞式割喉」放血40mins　特警趕到一槍擊斃！

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▲▼17歲女孩被當街割喉。（圖／翻攝自現代快報）

▲17歲女孩被當街割喉。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇無錫網友4日晚發帖稱，一名年輕女孩被一男子當街割喉。網傳影片中，女孩滿身鮮血，無助癱坐在地上，被旁邊身穿白T的男子正用手捂住脖子和額頭。據悉，兇手被隨後趕來的員警當場開槍擊斃。目前，女孩現在仍然在重症監護室，沒有脫離危險。

據《現代快報》報導，女孩媽媽悲痛表示，女兒今年 17 歲，他們是安徽阜陽人，一家人租住在無錫一個社區，已有半年左右時間。

她回憶，7月30日晚大概8點半，在家裡的女兒和她視訊通話說要出去玩一下，「我當時也快到家了，也就幾分鐘的樣子，距離出事地點大概100多公尺時，我就聽到了女兒的叫聲，我趕緊跑過去，看到一名男子正掐著她的脖子，那時候身上還沒有血，（兇手）不讓我靠近，我當時就報警了。」

媽媽說，「後來男子挾持我女兒，一直走，進了社區，社區裡面比較黑，我正找他們，就看到女兒自己跑出來了，當時身上全是血，我朝著女兒那邊跑，突然那個男的就衝出來了，立馬抓住我女兒，他拿著刀不讓我靠近。」

▲▼17歲女孩被當街割喉。（圖／翻攝自現代快報）

▲女孩完全不認識兇手。（圖／翻攝自現代快報）

幾分鐘後員警來到現場，「員警也不敢（貿然）靠近，靠近一下，他（兇手）就用刀劃一下，挾持了我女兒大概40分鐘，後來警方就開槍了，」媽媽回憶當時場景時，聲音顫抖。

女孩的繼父補充說，「我們房東看到他的時候，他的車子已經停在那邊了，他跟蹤我女兒好幾天了，一直觀察她， 30日晚上他把車停在了我們那棟樓的樓下，看到我女兒出來之後，直接追上去了，車沒有來得及關門和熄火。」

對此，網路上有傳言指出，該男子可能是女孩的男朋友或追求者。對於這一說法，媽媽予以否認，「我不認識那個男生，女兒也不認識他，女兒現在是有男朋友的。」

女孩當晚就被送往無錫市人民醫6院搶救，現在仍然住在重症監護室。醫院診斷，傷者為氣管割裂傷，全身多發刀刺傷，頸部刀刺傷。繼父氣憤表示，「目前為止，兇手家屬仍沒有出面。」

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