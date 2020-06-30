東區統領撞球場折疊刀割喉畫面曝　少年被逮前打給媽…警局痛哭：超後悔

▲林少母親接到電話後趕到撞球場。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

台北市東區統領廣場一間撞球館驚傳發生割喉案件，刀子差點就要刺入被害人的動脈。事後清查17歲林姓少年犯案動機，只因打撞球時，嫌別桌太吵影響他打球，就持折疊刀攻擊；他犯案後第一時間打給媽媽求助，等母親到場才肯去警局製作筆錄，如今現場畫面也曝光。由於法官認定傷者傷勢不重，沒有立即危險，因此裁定無保責付家屬。

警方調查，林姓少年26日晚間到統領撞球場打撞球，不滿隔壁的16歲劉姓少年一直吵鬧、干擾打球，雙方互嗆後，林掏出折疊刀攻擊，兩人扭打成一團；期間，林持刀劃傷劉的脖子，直到警方到場奪刀才化解糾紛。

▼林少母親陪同兒子到警局。（圖／東森新聞）

經過初步釐清，傷者被折疊刀劃傷後，脖子出現2公分多的紅腫，僅差一點就要傷及動脈，因輕傷自行送醫。林少接受偵訊時痛哭表示，帶刀只是為了防身，對一時衝動連累家人感到非常後悔，訊後被依殺人未遂罪嫌送辦。

林少被逮前還先打給媽媽求助，說自己刺傷人。而林母倉皇趕到，才驚覺孩子闖大禍，陪同進入警局偵訊。林遭移送地檢署後步出，對於記者提問都裝作沒聽到離開。由於法官認定傷者傷勢不重，沒有立即危險，因此裁定林無保責付家屬。但林母相當焦急，從案發至今都陪在一旁。

▼林少母親全程陪同兒子。（圖／東森新聞）

▲▼林少面對媒體問題不發一語。（圖／東森新聞）