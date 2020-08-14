噁工程師捷運偷拍！解鎖神秘App「驚見10女風光」…短裙女高中生哭了

▲竹科工程師搭捷運時發現短裙女高中生太火辣，忍不住竟拿手機偷拍。（示意圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者邱中岳／台北報導

新竹一名工程師9日晚上到台北與母親晚餐結束，準備搭捷運前往火車站返回新竹，在捷運車廂內發現一名身穿短裙的女高中生，男子一時情不自禁，竟然用將手機裝在袋子內、以衣服當掩護，趁隙用偷拍軟體偷拍女高中生裙底風光，當場遭到路人逮個正著。

警方調查，31歲的何姓工程師，在新竹科學園區上班，在9日北上與母親吃晚餐，在8時許準備搭捷運前往北車轉搭火車時，在捷運上遇到身穿短裙、面貌姣好的女高中生。

何姓工程師一時衝動，竟然打開一個錄影App，將手機鏡頭朝上藏在裝滿衣服的袋子內，直接朝著女高中生的裙底狂拍，最後1名路人發現後大喊「有人在偷拍」，女高中生才按下緊急服務鈴通知站務人員。

▲工程師偷拍女高中生，路人見狀大喊「偷拍」，最後警方將偷拍工程師帶回偵訊。（圖／記者季相儒攝）

警方將何男帶回偵訊，男子剛開始否認有偷拍女子，警方也沒有發現有偷拍的影片，但最後發現手機內一個錄影App，打開後才發現女高中生的裙底風光照片，另外還發現有10多名不明女子的照片在其中。

女高中生到派出所後不斷啜泣，警方也派出女警在旁安撫並通知女高中生家屬到場，女高中生母親聞訊趕抵派出所，發現自己愛女遭噁男偷拍，氣得不斷大罵男子「快把這種人抓起來」。

何男原本還想辯解，但因錄影時鏡頭朝上，直接將何姓男子的臉錄得一清二楚，最後坦承犯行，但辯稱「是自己有病，看到身穿短裙的女子」就會想偷拍，警方訊後也依照妨害秘密罪嫌將何姓男子移送法辦。

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