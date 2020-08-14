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深圳進口巴西雞翅驗出新冠！已有批產品上架　專家：無證據顯示能傳染人類

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▲▼北京,疫情,小菜市場,乾淨。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國家衛健委7月底發佈《肉類加工企業新冠肺炎疫情防控指南》。（圖／記者任以芳攝）

記者崔子柔／綜合報導

廣東省深圳市疫情防控指揮部昨（13）日指出，11日在龍崗區檢測到一份從巴西進口的冰鮮雞翅表面樣本驗出新冠病毒，且已有產品流入市場。但目前無證據顯示人類會經食物感染新冠。

根據深圳防疫指揮部消息，已在第一時間組織相關部門，對可能接觸相關產品的人員進行全面核酸檢測，結果均為陰性，曾與呈病毒感染樣本的密切接觸者已納入健康管理。深圳市已將相關庫存產品全部封存並進行核酸檢測，結果均無感染，並對已出售產品全部追溯並通報相關機構處置，以及對相關產品外包裝及存放環境全部進行消毒，提醒市民近期謹慎購買進口冷凍肉製品和海鮮產品。

廣西東興市日前也通報指出，有批從巴西SIF1661廠進口的冷凍雞翅經過新冠病毒核酸檢測，部分外包裝結果疑似呈現陽性，且該批產品已有部分流入東興市。

▲▼北京,疫情,小菜市場,乾淨。（圖／記者任以芳攝）

▲市場衛生檢查嚴格。（圖／記者任以芳攝）

食物安全中心表示，根據現有科學資料，沒有證據顯示人類會透過食物感染新型冠狀病毒，世衛及各地食物安全風險評估機構也認為，人類不太可能經由食物感染新冠，但雖如此，民眾還是要將食物徹底煮熟再食用，生、熟食應該分開處理，尤其是生肉及內臟。

自6月、7月北京、遼寧大連相繼復發疫情，且都疑似與進口海鮮產品、市場有關後，大陸官方對於冷鏈物流的查驗特別重視。陝西衛健委昨日接報，西安市方欣海鮮市場一批進口厄瓜多爾凍白蝦外包裝發現新冠病毒。該批凍蝦7月23日由山東濟南維爾康市場進貨，接觸人員和環境樣本檢測結果均為陰性。

▼餐飲場所徹底進行衛生檢查。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京,疫情,小菜市場,乾淨。（圖／記者任以芳攝）

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