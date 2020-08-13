驚傳「小編過勞猝逝」惹議　新北市府、公所回應了

圖文／鏡週刊

網路社群當道的時代，不管是企業商家或是公家單位，無不更加用心經營社群媒體，以將爭取更高的曝光率，但最近卻傳出，新北市金山區公所的社群陳姓小編，因為工作量過高，才29歲就意外猝死，引發熱議。不料事後媒體的報導卻火速被下架，市議員戴瑋姍質疑市府是否打壓新聞，企圖將意外的消息給「河蟹」掉？新北市府和金山區公所今（13日）則做出回應。

負責新北市金山區公所社群經營的陳嘉緯，是金山區公所的約聘職員，身兼新媒體組長、臉書小編、媒體聯絡人，4日晚間在家中驟逝，民進黨新北市議員戴瑋姍表示，據陳嘉緯友人轉述，陳3年來工作認真，經常加班到半夜，疑似因為過勞才導致意外猝死，然而他的薪水卻被壓到每個月只有2萬多。

戴瑋姍在臉書po文指出，新北市長侯友宜將「安居樂業」作為新北的願景，但機關內約聘雇卻有低薪過勞，是否是各局處的常態？

同時，陳嘉緯猝逝後，原本許多家媒體都有採訪報導，卻在短短幾個小時內全數被下架，就連網紅視網膜也發現，關於陳嘉緯的相關內容都從網路上被消失了，還在影片中還原被刪除的新聞內容，提到陳嘉緯生前的工作量和薪資不成正比。對於新聞影片被下架，戴瑋姍質疑，新北市府是否刻意在隱匿事實。

陳嘉緯的告別式在今日舉行，根據《中央社》報導，新北市府發言人、新聞局長蔣志薇針對此事回應表示，市長侯友宜在獲悉噩耗第一時間就給予關懷和慰問，也肯定陳嘉緯的工作表現，也指示區公所全力協助家屬。蔣志薇也否認打壓新聞，強調小編的工作負荷量是可公開討論的議題，市府不會也不可能打壓。

金山區長廖武輝則說，陳嘉緯是個暖男，熱心參與公共事務、關注社會議題，對於年輕生命驟逝感到不捨與哀慟，至於是否因為工作量過大導致死亡，區公所已經封存相關出缺勤資料和工作內容，將盡速啟動相關委員會調查評定。



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