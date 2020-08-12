蔡英文在華府智庫演說　提出台美關係三大任務

▲蔡英文向美國華府智庫「哈德遜研究所」發表演說。（圖／翻攝自YouTube／Hudson Institute）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文12日參加華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）與美國進步中心合辦的視訊會議。蔡英文在演說中強調，在第二任期內，將繼續與美國合作。

蔡英文提出台灣關係三大任務。蔡英文表示，在第二任期內，將繼續與美國合作，首要任務之一就是在區域的共同利益上，建立更具建設性的台美安全合作關係，她相信台美雙方對區域挑戰的共同認知，是超越政治及黨派的，期待透過更坦誠及堅實的政策層級對話，與美方就如何維繫兩岸和平，建立最大共識。

蔡英文指出，其次是啟動自由貿易協定的談判，過去幾個月，台美都認知到確保經貿連結及供應鏈安全無虞的重要，台積電宣布在亞利桑納州設廠，也樂見谷歌、微軟等美國企業過去一年大幅加碼投資台灣；如何推進台美洽簽自由貿易協定，必須有清楚且具體的規畫，過去很長一段時間，雙邊貿易關係受阻於技術性問題而未能持續推進。

蔡英文強調，有決心依既定的科學標準共同來克服，同時確保消費者安全，相信台灣民眾可以瞭解與美國建立更緊密經貿關係的價值與優點，希望美方也能體察這項協定的深遠戰略意涵。

最後一個任務是，蔡英文說道，是與美國合作強化與其他理念相近民主國家的連結，我們看到美國敲響歐洲、亞洲、非洲等地對專制政權挑戰的警鐘，6月舉辦的「哥本哈根民主高峰會」中，見證到理念相近國家逐漸凝聚共識需強力捍衛全球民主制度，這可以從協助台灣參與國際組織做起，提供更多制度面的支持。

蔡英文還說，今年1月，超過1,400萬台灣民眾踴躍投票決定我國的未來，投票率創下新高，台灣人民對我們的民主及共同的成就深感驕傲，證明民主並非專屬於西方世界，更非像某些人聲稱與特定文化無法相容。選擇所屬政體，是普世人民的共同願望，更是不可剝奪的權利。

蔡英文強調，身為台灣總統，職責就是保障人民的這些權利，並確保這些權利世代傳承下去，台灣站在捍衛民主價值的最前線，眼前面臨的嚴重威脅，反映出我們任務的艱鉅，只要理念相近民主國家團結一致，我有信心我們終將克服挑戰，共同保衛台灣，繼續扮演印太區域自由與民主的堅實堡壘。