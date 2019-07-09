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150公斤女直播主為搏點擊率　街頭強吻70歲「阿伯」！

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▲多名警員將涉案的「重量級」女直播主在街頭強吻70歲「阿伯」，事後遭員警逮捕。(圖／翻攝自大陸網站)

「重量級」女直播主在街頭強吻70歲「阿伯」，事後遭員警逮捕。(圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

安徽合肥廬江縣菜市場最近出現一名打扮誇張的重磅女子。她出現時通常手拿自拍棒進行網路直播，只要看見有陌生男子經過，就主動上前攬腰索吻。

一名路過的「阿伯」不幸慘遭「狼吻」後，憤而跑到派出所報案。當地公安局其後以「涉嫌尋釁滋事」罪名，對該名女子處以行政拘留。

家住廬江的70歲洪姓「阿伯」，上周六(6日)到菜市場買菜，未料卻被一名體重近150公斤、化着滑稽濃妝的女子用手勾住他脖子、還往他的臉上親，嚇得他連手裡拿著的菜都掉了一地。

事後，該名女子還把影片PO到直播平台。洪姓「阿伯」回家後驚見影片在各大微信群組裡瘋傳，愈看愈氣之下決定報警。他說：「我都七十歲了，在大街上被人拉着強吻，她不嫌丟人，我還嫌丟人！」

警方接獲報案後於上周日(8日)將該名女子逮捕。警方表示，該女子當時還賴在地上不肯走，必需出動6名員警、費了好大的勁才把她帶回派出所。

涉案女子供稱，由於自己一直暴飲暴食，圓圓胖胖的外表讓她很難找到工作。去年12月她首度接觸到網路直播，眼看別人拍拍影片就能賺錢，心動之下決定以扮醜、強吻路人的方式來吸引點擊率，只是沒想到會有人因此生氣而報警。

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