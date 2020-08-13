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Wecare呼籲「投票護高雄」　孫大千批：證明罷韓真正目的是為了贏回政權

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▲前國民黨立委孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

▲前國民黨立委孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長補選倒數2日，針對國民黨候選人李眉蓁找來前高雄市長韓國瑜站台輔選，臉書「Wecare高雄」發文呼籲「光榮投票護高雄」。對此，前國民黨立委孫大千13日批評，Wecare終於忍不住站出來幫民進黨候選人陳其邁催票了，證明罷韓的真正目的，不是為了贏回榮耀，而是為了贏回政權。

「Wecare高雄」寫道，「我們再聚首，因為韓國瑜又要回來了。被罷免、被否定的市政團隊在高雄遊街拉票，也不停傳出韓國瑜要站台造勢的新聞。高雄人用了非常多的心力與努力，罷免掉不認真、不珍惜的高雄的市長，將權力拿回來市民的手中。這一次，我們要呼籲大家8／15出來投票，行使屬於人民的權力，慎重的投下這張票。」並用Hashtag強調「罷韓成果不辜負」、「光榮投票護高雄」、「罷韓成果投票堅守」。

▲孫大千13日在臉書批評Wecare。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

▲孫大千13日在臉書批評Wecare。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

對此，孫大千在臉書批評，「Wecare終於忍不住站出來幫陳其邁催票了」，這也再一次的證明，他們所在乎的不是高雄市，而是民進黨，「罷韓的真正目的，不是為了贏回榮耀，而是為了贏回政權」。

孫大千認為，不敢光明正大地站出來輔選，只好提出一個狗屁不通的鬼邏輯，如果韓團隊的成員為李眉蓁輔選，就可以叫做借體還魂，「那麼扁朝官員進入蔡英文政府，代表蔡英文也是陳水扁在借體還魂嗎，那麼罷韓團體中還包括了前朝官員，代表Wecare也是陳菊在借體還魂嗎，那麼菊系人馬正在大力的為陳其邁輔選，代表陳其邁也是陳菊在借體還魂嗎」。

孫大千表示，請永遠記得，高雄市不是紙紮的，台灣人民的頭腦也不是豆腐做的。

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