蔡英文：比起討論口誤、脫鞋假訊息　更希望大家關心外交

▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文13日在臉書表示，比起討論稱呼名字有沒有口誤，或是澄清脫鞋子的假消息，更希望大家能一起關心台灣的外交進展。

蔡英文指出，這幾天，是台灣在國際舞台上的重要時刻，日本訪團來弔唁前總統李登輝，美國訪團來交流防疫經驗，捷克參議院議長即將率團來訪，同一時間，在香港動盪的局勢下，國際社會也把更多眼光，放到同樣處在守護民主自由第一線的台灣。



蔡英文提到，12日晚上則透過錄影演說，再次向美國華府智庫的朋友，說明台灣當前面臨的挑戰，以及願意和理念相近國家團結一致，作為印太地區自由民主堅實堡壘的決心。

蔡英文強調，這些外交成績，要歸功於許多人的共同努力，想請各位辣台派，一起給在第一線拚外交的同仁肯定，也一起把台灣的主張，傳達給全世界吧！

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

國民黨指控，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）10日與總統蔡英文會晤時，將「蔡總統」講成「習總統」。隔日，阿札爾接受媒體專訪時坦承，當時他發音失誤，但很確定蔡英文並沒有感到冒犯，因為他是無意的。

至於脫鞋假訊息，蔡英文9日接見「日本弔唁李前總統訪台團」，不過，網路卻瘋傳蔡英文在接見過程中「脫鞋」照片，並搭配文字稱「是香港腳發作嗎？或者 只是要促進血液循環？還是把公開場合當自己家？」事後，經事實查核中心指出，網傳照片 ，放大擷取蔡總統腳踝處，並以照片中右腳鞋跟，誤導 為左腳腳踝處，造成左腳的腳踝高於鞋底的錯位感。