一生夢想竟成「人類最不需要的事」　優人神鼓火災週年「改造曝光」

▲優人神鼓老泉山上劇場火災週年重建，燒毀的鐵、銅鑼、樑柱變成裝置藝術。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

優人神鼓老泉山上劇場在去年8月13日遭遇大火，30年心血付之一炬，今（13）日災後滿一週年，創辦人及藝術總監劉若瑀說，火災之後緊接又面臨疫情，許多國內外演出機會紛紛取消，讓她一度感嘆也質疑，「自己一生投入的夢想，竟然是災難後人類最不需要的事」，也開始思索表演藝術的真正價值，後來在內心浮現了一個字，讓她有了《山之祭》系列活動的想法。

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▲優人神鼓在去年8月13日遭遇大火。（圖／優人神鼓提供）

▲優人神鼓老泉山上劇場火災週年重生，將帶來創作儀式劇場《祭天》。（圖／記者林育綾攝）

優人神鼓老泉山上劇場（排練場）去年清晨因不明大火，整棟燒毀，所有貴重樂器等全數毀損，粗估損失千萬以上。這一年來，劉若瑀及團員們重新思考人與自然的關係，頂著豔陽與風雨，拿起鋸子和鐵鎚努力重建，挖土、種菜，搬沙石、扛枕木，除了搭建臨時排練場，也包括步道改造，還打造了生態廁所、雨水回收系統，熱堆肥系統⋯等，而被燒毀的鐵、銅鑼、樑柱，也有藝術家前來創作，變成「裝置藝術」留在山上。

▲▼被燒毀的鐵、銅鑼、樑柱，也有藝術家前來創作，變成「裝置藝術」留在山上。（圖／記者林育綾攝）

劉若瑀也說，去年火災後感謝各界的幫忙，除了有文化部的急難救助，還有一些人的捐款重建之路確實漫長，但緊接的新冠疫情蔓延全球，各國表演藝術首當其衝的停演、歇業，是再一次的打擊，讓她忍不住想，「我一生投入喜愛的夢想，難道是人類出現困頓時最不需要的事嗎？」

就在她內心詢問老天爺這個問題時，內心浮現了「巫」這個字，她說明，表演者的老祖宗就是「巫」，巫是人類在困頓的時候最需要的專業人士，就是與天地溝通的代言人。因為人在遇到困難時，都會想向天地祈福，那就「做人類需要的事，一個真正的表演者。」回歸巫的本質，創作儀式劇場《祭天》。

▲優人神鼓藝術總監劉若瑀（右）與「野女人劇場計劃」主持陳紫綸（左）。（圖／記者林育綾攝）

劉若瑀與音樂總監黃誌群，鉅細靡遺地研究，逐句找出古譜敍述的動作方位，配以音樂節奏，動作編排，費時半年，終將此古老祭天儀式重新建構完成。創作過程中，優人幸運經江敏吉大伏藏師傳授祭司口訣，消災祈福煨桑之法；而重建後的老泉山劇場，迎供「神農大帝」，是位於九份的青雲殿亦協助儀軌要領，傳授經文歌詠。

《2020山之祭》系列活動將邀請民眾一同走入老泉山上，體驗重生後的自然劇場，探索自己與自然。

▲費時半年，完成創作儀式劇場《祭天》。（圖／記者林育綾攝）



《2020山之祭》系列活動



▍《祭天》優人神鼓山林儀式劇場

演出時間：8/13(四)、8/14(五)19:45，8/15(六)、8/16(日)17:45

導演暨藝術總監：劉若瑀

▍《閾》The Limbo-12小時跨夜行動

行動時間：8/22(六)17:00–8/23(日)5:00

發起人：陳紫綸

▍《域》老泉山現地創作計畫

活動時間：8/29(六)、8/30(日)14:30–21:30

策展人：莊奕凡