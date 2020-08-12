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帶來正向力量！優人神鼓8月29日花蓮戶外公演　實名制入場

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▲優人神鼓「金剛心」戶外公演，29日假慈濟園區靜思堂廣場盛大演出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

優人神鼓「金剛心」戶外公演，29日假慈濟園區靜思堂廣場盛大演出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府指導，花蓮縣文化局與慈濟基金會共同主辦「優人神鼓 金剛心 戶外公演」活動，將於8月29日假慈濟園區靜思堂廣場盛大演出，8月11日慈濟功德會副執行長張濟陀等，聯袂拜訪縣長徐榛蔚，邀請共襄盛舉並歡迎有興趣的民眾索票，體驗國際級的藝術表演。

優人神鼓為享譽國內外之國際級表演團體，曾多次至海外重要藝術節演出，包含巴黎夏日藝術節、日本愛知萬國博覽會、美國紐約下一波藝術節等地巡演。2020年全球深受疫情影響，徐榛蔚感謝慈濟基金會攜手花蓮縣政府共同邀請優人神鼓來到花蓮，使花蓮鄉親不須舟車勞頓，即可觀賞國際級演出。

慈濟功德會副執行長張濟陀表示，期望透過感恩祈福公演，將曾獲得第一屆台新藝術獎—表演藝術類首獎，金剛心能以水入水，以光入光；以空取空，以金剛取金剛的表演形態，演出內容結合了戲劇、舞蹈、樂曲、擊鼓、武術、吟唱和其他劇場外元素，成功完成一個充滿精神內在，卻也引人入勝的美好演出；透過靜思堂前所佈置簡潔樸素的舞台，傳達動中有靜、靜中有動的境界，是一個視覺、聽覺與表演的獨特融合，並富有整體性的表演藝術傑作。在全球疫情籠罩之際，將正念傳遞出去，並藉由鼓聲帶來正向的力量。

▲優人神鼓「金剛心」戶外公演，29日假慈濟園區靜思堂廣場盛大演出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

慈濟功德會拜訪縣長徐榛蔚，邀請共襄盛舉並體驗國際級的藝術表演。

活動當日，邀請民眾齊聚於慈濟靜思堂前之道侶廣場一同席地而坐，此外也於靜思堂內講經堂、國際會議廳、感恩堂進行室內轉播，並於慈濟大學周邊設置螢幕，使更多民眾能欣賞優人神鼓所帶來的精湛演出。


另為感恩此次武漢肺炎的防疫英雄，也將設置口罩、醫療及警消人員之觀賞專區。另，為了疏解中央路所帶來的車潮，8月29日下午1730至1930時；晚上2030時至22時，花蓮縣政府及慈濟基金會也會在小巨蛋及慈濟園區設置接駁專車，來回接送觀賞節目的民眾，以因應表演所帶來龐大車流量，在這裏也呼籲各位花蓮鄉親能儘量運用大眾運輸接駁車，以節省時間。

本次活動為因應防疫，採取實名制方式入場，電子及實體索票每人限取2張，第一階段索票已於8月10日（一）上午9點索取完畢，第二階段索票將於8月17日（一）上午9點開放索票，此外為服務民眾，除花蓮市、吉安鄉及新城鄉外，可提供票券寄送。索票地點：花蓮靜思堂1樓門廳，索票電話:0912412600#4209 慈濟基金會人力資源處黃先生。活動網址：https://bit.ly/2Ckun1q

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