捷克30年最致命火災11死10傷！　跳樓逃生全摔死…警逮1名縱火犯

▲火災造成11人死亡10人輕重傷。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

捷克波胡敏（Bohumín）地區一棟國宅，於當地時間8日下午陷入30年來最嚴重火災，11樓以上全被大火吞噬，熊熊火舌從窗邊竄出。3名成人及3名小孩在火災現場死亡，另外5人則因跳窗逃生而死，另外2名消防員在救火期間受到輕重傷；警方目前已拘捕一名縱火嫌疑犯。

綜合外電報導，波胡敏距離捷克首都布拉格（Prague）380公里遠，市政府所有的國宅高13樓，8日下午的火勢從11樓一戶人家開始，擴展至整層樓後便向上延燒，最終造成11人死亡的悲劇。

當地消防隊長維爾切克（Vladimír Vlček）指出，公寓裡有3名成年人和3名孩童被活活燒死，另外5人則在慌亂中從窗戶跳下，卻因傷勢過重送醫不治，現場還有10人受到輕重傷，包括2名消防員及1名警察。消防隊最終撲滅火勢，進入現場展開調查。

▲傷者分別由救護車和直升機載運。（圖／路透）

報導指出，摩拉維亞-西里西亞州州長馮德拉克（Ivo Vondráka）指出，警方認為這是一場縱火襲擊，因為一般火災應是一戶人家遭燒毀，其他戶受祝融的程度則不一，但在此案中，同層樓內的每一戶幾乎面目全非；捷克內政部長哈馬切克（Jan Hamacek）證實這項消息，並指出警方已逮捕1名疑為縱火犯的男子，年齡介於50歲到60歲之間。

據了解，這起大火是捷克自1990年以來，因火災喪生人數最多的一起。此前最嚴重的則是2010年10月的火災，當時布拉格有9名街友喪生，全數因濃煙窒息而死，火災原因是人為疏失，不甚引起這場致命悲劇的街友，也成為葬身火窟的其中一人。