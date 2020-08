捷克30年最致命火災11死10傷！　跳樓逃生全摔死…警逮1名縱火犯

▲火災造成11人死亡10人輕重傷。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

捷克波胡敏(Bohumín)地區一棟國宅,於當地時間8日下午陷入30年來最嚴重火災,11樓以上全被大火吞噬,熊熊火舌從窗邊竄出。3名成人及3名小孩在火災現場死亡,另外5人則因跳窗逃生而死,另外2名消防員在救火期間受到輕重傷;警方目前已拘捕一名縱火嫌疑犯。

綜合外電報導,波胡敏距離捷克首都布拉格(Prague)380公里遠,市政府所有的國宅高13樓,8日下午的火勢從11樓一戶人家開始,擴展至整層樓後便向上延燒,最終造成11人死亡的悲劇。

當地消防隊長維爾切克(Vladimír Vlček)指出,公寓裡有3名成年人和3名孩童被活活燒死,另外5人則在慌亂中從窗戶跳下,卻因傷勢過重送醫不治,現場還有10人受到輕重傷,包括2名消防員及1名警察。消防隊最終撲滅火勢,進入現場展開調查。

▲傷者分別由救護車和直升機載運。(圖/路透)

報導指出,摩拉維亞-西里西亞州州長馮德拉克(Ivo Vondráka)指出,警方認為這是一場縱火襲擊,因為一般火災應是一戶人家遭燒毀,其他戶受祝融的程度則不一,但在此案中,同層樓內的每一戶幾乎面目全非;捷克內政部長哈馬切克(Jan Hamacek)證實這項消息,並指出警方已逮捕1名疑為縱火犯的男子,年齡介於50歲到60歲之間。

據了解,這起大火是捷克自1990年以來,因火災喪生人數最多的一起。此前最嚴重的則是2010年10月的火災,當時布拉格有9名街友喪生,全數因濃煙窒息而死,火災原因是人為疏失,不甚引起這場致命悲劇的街友,也成為葬身火窟的其中一人。

11 people have died following a fire in an apartment building in Bohumín in the Moravian-Silesian Region on Saturday afternoon. 6 died in the fire and 5 jumped to their deaths in an effort to escape the blaze. 3 of the dead were children. (@RadioPrague) pic.twitter.com/tg1xB2steN