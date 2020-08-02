女駕駛高架橋自撞...副駕男喊「上帝召喚我」往下跳骨折　警搜出「氯氰酸鈉」

▲廖男自撞後大喊「上帝召喚我」，墜落副都心捷運站上，造成雙腳骨折送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一部自小客車在新莊區中山高架橋上，因爆胎失控自撞護欄，後方民眾上前關心時，副駕駛座男子突然開門衝出大喊「上帝召喚我」，並丟出一只吸食器及針筒，下一秒跳下高架橋，墜落捷運站屋頂，警消到場將他救起，並在他身上起獲一包透明結晶體，經檢驗為攝影用顯影的「氯氰酸鈉」，全案朝毒品罪偵辦。

2日上午9時許，38歲潘姓女子駕駛白色自小客車，載著40歲廖姓男子要到新莊迴龍住處，在行經新莊區中山高架橋時，突然車子爆胎失控自撞旁邊護欄，後方熱心的駕駛停下車上前關心時，副駕的廖男突然開門衝出，大喊「上帝在召喚我！」隨即朝橋下丟出不明物品，並跳下橋，墜落在副都心捷運站上，造成雙腳骨折。

▼廖男雙腳骨折送醫後被帶回派出所偵訊。（圖／記者陳以昇翻攝）

警消及轄區派出所獲報趕抵，將雙腳骨折的廖男救起，並在附近找到一只吸食器及注射針筒，更在他身上起獲一包透明結晶物，警方懷疑他涉及毒品，隨後將他戒護送醫。潘女經酒測值為0，表示不知道那包是什麼東西，原本從中和載廖男要回家聊天，誰知半路爆胎失控。

警方將不明結晶體帶回分局檢驗，竟是攝影用來顯影的「氯氰酸鈉」，因2人均有毒品前科，懷疑潘女說法避重就輕，將進行驗尿，初步研判可能毒品交易時買到「假貨」，全案將朝毒品案偵辦。

腦公！你不可以賴帳喔

▼警方檢驗透明結晶體竟是攝影用來顯影的「氯氰酸鈉」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方找到他丟棄的吸食器及針筒。（圖／記者陳以昇翻攝）