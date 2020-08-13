　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

躺著都能用手機發文！直覺系部落格「探路客TIMELOG」無廣告、po圖超簡單

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 手機發文,分享。（圖／Unsplash）

▲無廣告的「探路客TIMELOG」堪稱直覺系部落格，讓你躺著都能用手機發文。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

愛吃愛玩愛分享的人注意！還在用廣告鋪天蓋地影響粉絲閱讀好感的部落格？近期一款全新部落格分享平台「探路客TIMELOG」正式上線，只要用手機就能輕鬆發文＋po圖，使用介面簡約俐落且無廣告必須給讚，寫文還會自動同步備份文章，讓所有人都能利用零碎的時間寫文章，堪稱直覺系部落格，讓你躺著都能發文，再也沒有理由偷懶不好好經營部落格。

▲▼ 手機發文,分享。（圖／Unsplash）

請繼續往下閱讀...

▲探路客TIMELOG滿足現代人隨時愛分享的喜好，時時記錄生活超方便。（圖／Unsplash）

喜歡以部落格分享、記錄生活的人都知道，每次下定決心「開工」前，要先把照片傳輸到電腦，再登入部落格上傳圖片至後台相簿，邊寫文章還要邊從相簿裡海撈圖片搭配文字…繁瑣的po文步驟加上難操作的介面，要是遇到網路累格或手殘關閉，整篇文章瞬間消失一整個大崩潰，難怪許多人寫個兩三篇就放棄當部落客的夢想！

▲▼躺著都能用手機發文！「探路客TIMELOG」無廣告、po圖超簡單。（圖／業者提供）

▲部落客真實回饋，讓剪頭髮的零碎時光也能同時發文。（圖／業者提供）

別再讓難懂的介面消磨你分享美好事物的熱情！全新上線的部落格平台「探路客TIMELOG」，超直覺系的手機發文系統，不必下載app，只要將手機網頁打開就能直接發文，連po圖步驟也超簡單，系統直接連動時尚平台最愛的Unsplash免費圖庫，寫作過程直接搜圖插入，一秒提升文章質感，不僅拯救發文時的種種困擾，只要隨時拿出手機就能操作，不必等到回家才用電腦寫部落格發文，輕鬆利用搭車、喝杯咖啡的時間就能寫好一篇文章。

▲▼躺著都能用手機發文！「探路客TIMELOG」無廣告、po圖超簡單。（圖／翻攝自網站）

▲「探路客TIMELOG」介面簡約俐落。（圖／取自探路客TIMELOG網頁，下同）

▲▼躺著都能用手機發文！「探路客TIMELOG」無廣告、po圖超簡單。（圖／翻攝自網站）

▲內建時尚平台最愛的Unsplash免費圖庫，大幅提升發文質感。

另外，過去寫文章最怕一陣靈感飛舞之後卻遇到當機或手殘按到不明按鍵，文章憑空消失於異次元，「探路客TIMELOG」可當筆記瞬間記錄當下，並隨時自動儲存文章，至草稿匣就能輕鬆救回；而且每篇文章都比照Google可透過私密連結分享，與廠商邀約合作的審稿過程不必擔心輸錯密碼超尷尬。

▲▼躺著都能用手機發文！「探路客TIMELOG」無廣告、po圖超簡單。（圖／翻攝自網站）

▲自動備份存入草稿匣，不怕手殘按錯文章瞬間消失。

各種好用的功能，讓平台在短短幾個月的時間內，狂吸超多部落客手刀把文章搬至探路客TIMELOG，有別於過去部落格搬家要先備份文章及相簿的麻煩，只要貼上網址就能複製來源文章，真正一鍵完成實現無痛搬家；即使不打算真正搬家，只要後續定期至探路客TIMELOG按更新鈕做備份，當作多一個曝光平台、作為網路文章備份都OK！

▲▼躺著都能用手機發文！「探路客TIMELOG」無廣告、po圖超簡單。（圖／翻攝自網站）

▲輸入網址即可一鍵搬家超級方便。

當然，直覺系部落格平台絕對不是浪得虛名，探路客TIMELOG光是部落格無廣告這一點就讓人讚爆，視覺超蘇胡～瀏覽頁面一致採極簡風、時尚白，不必操作過多個人化設計，解決選擇障礙及美感大考驗等難題，整體視覺順眼提升易讀性，而且與IG一樣以圖為主，並同時保有兩行標題以及預估閱讀時間的可讀性，同時讓你「自己的平台自己管」，挑出個人最愛最推薦的好文章，精選置頂與大家分享。

▲▼躺著都能用手機發文！「探路客TIMELOG」無廣告、po圖超簡單。（圖／翻攝自網站）

▲綁定LINE通知不必時時登入查看也能掌握粉絲互動。

除了認真寫稿之外，輕鬆掌握粉絲經營互動也很重要！只要帳號設定接收LINE通知，不必特地登入檢查平台訊息，只要追蹤的人發新文章，或有人回覆你，就能即時收到LINE通知，而且可直接將筆名設為個人網址，粉絲搜尋立刻就找到你。

▲▼躺著都能用手機發文！「探路客TIMELOG」無廣告、po圖超簡單。（圖／翻攝自網站）

▲▼躺著都能用手機發文！「探路客TIMELOG」無廣告、po圖超簡單。（圖／翻攝自網站）

▲電腦版提供統計分析，協助使用者掌握個人優勢。

想要進一步掌握個人優勢，也可以回家之後再打開電腦版再透過「我的統計」查看成效，好好研究如何提升個人創作的魅力與質感，讓所有無論是單純想記錄生活點滴、當個熱衷分享好吃好玩事物的探險王，或者增加文章曝光創造業外收入，都能更容易上手，一步一步讓以往想透過部落格紀錄生活的念頭與現實無縫接軌，一圓人人羨慕的超人氣部落客夢想。

►►立刻體驗無廣告部落格，躺著就能用手機發文的樂趣►►
探路客TIMELOG：https://www.timelog.to/

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
「口罩20大銷售通路」一次看！　粉紫戀愛系今19點開賣
快訊／下班注意！雨區擴大　雙北等10縣市大雨特報
前參謀總長女兒不爽沒分到北市房產！帶兒換鎖住進去下場慘了
美廉社5萬盒口罩跑哪去？她直擊「店長秒搶100名額」曝1神招
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老花看手機不再吃力　三星投資新創打造「老花眼矯正」貼膜

猛男半年約砲50女...尿道流黃綠濃汁！他「身中雙鏢」淡回：社會在走早晚遇到

花東3天2夜當司機！累炸補眠...被公主們笑「你好廢哦」　他神反擊被讚爆

士林夜市吃牛排！他嚇壞「紅茶藏怪味」　內行揭2暗黑原因：越甜越可怕

「火山灰低壓」接近！明後2天午後雷雨彈熱區曝　可能一路下到晚上

落實共享精神！「村落之聲」臉書徵文　8/15從講座探索城市

快訊／下班注意！大雨特報範圍擴大　北北基等10縣市防雷擊、強陣風

2020精饌米獎「台東池上米」成大贏家！專家揭歷屆得獎米年營業額增25%

「口罩20大銷售通路」懶人包！　大樹藥局「粉紫戀愛系」今19點開賣

台灣學生計算機年會疫情中舉行　廠商力贊防疫物資全台171所學校

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

猛男半年約砲50女...尿道流黃綠濃汁！他「身中雙鏢」淡回：社會在走早晚遇到

花東3天2夜當司機！累炸補眠...被公主們笑「你好廢哦」　他神反擊被讚爆

士林夜市吃牛排！他嚇壞「紅茶藏怪味」　內行揭2暗黑原因：越甜越可怕

「火山灰低壓」接近！明後2天午後雷雨彈熱區曝　可能一路下到晚上

落實共享精神！「村落之聲」臉書徵文　8/15從講座探索城市

快訊／下班注意！大雨特報範圍擴大　北北基等10縣市防雷擊、強陣風

2020精饌米獎「台東池上米」成大贏家！專家揭歷屆得獎米年營業額增25%

「口罩20大銷售通路」懶人包！　大樹藥局「粉紫戀愛系」今19點開賣

台灣學生計算機年會疫情中舉行　廠商力贊防疫物資全台171所學校

「和平分手」的前任寄喜帖！他9成機率會參加　網搖頭：浪費錢

偶像韋禮安現身助陣！　蔡佩軒「藏愛意」：怕被韋太太攻擊

猛男半年約砲50女...尿道流黃綠濃汁！他「身中雙鏢」淡回：社會在走早晚遇到

康友-KY慘跌停「外資卻買爆」！網友曝「3大可能」猜大戶動向

花東3天2夜當司機！累炸補眠...被公主們笑「你好廢哦」　他神反擊被讚爆

警抓山老鼠搜出500公斤珍貴樹瘤　嚇見奇怪骸骨…是被吃光的台灣黑熊

《乘風破浪的姐姐》復活名單曝光！　「被淘汰7選手」成功回舞台

補教女師中邪發狂！拖8歲童關廁所死命打...喊：你是惡靈夜夜騷擾我

女兒被編造「不存在的名字」　《慶餘年》張若昀怒了…拿出劍：曝什麼光？

理財周刊／新台幣後市　台積電決定？

師父遭羈押禁見　少龍弟子群起替師父喊冤

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

MIT也有假！連鎖藥妝遭爆賣「黑心口罩」

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

甩34kg肥肉！劉爾金「168斷食法」配3招

獨／護理師中15.6億　知情人士離奇車禍意識不清

7號颱「無花果」生成機率曝！

低壓對流噴發恐增強成颱風？　氣象局說話了曝影響時間

全台三大港口　存有53櫃硝酸銨

水上樂園噁男拉扯比基尼！「犯罪過程」全都錄

陳清景疑洩天機撞車重傷　命學專家：不幸的巧合

更多熱門

相關新聞

台灣風景與警察登上比利時自行車部落格

台灣風景與警察登上比利時自行車部落格

台南市警六分局巡官許儷馨，10月7日幫比利時籍自行車環島客Michel發出「平安家書」，年已7旬Michel老爹感念台灣警察在環島行程中的協助與幫忙，捎了來自比利時的祝福，並將其與警察的美好回憶，刊載於法文版《André Tignon》自行車部落格。

這個時代，為什麼還要繼續寫部落格？

這個時代，為什麼還要繼續寫部落格？

「王金平顏清標涉炒股運毒」　亂爆料被起訴

「王金平顏清標涉炒股運毒」　亂爆料被起訴

Dappei／66歲時尚教授Lyn Slater

Dappei／66歲時尚教授Lyn Slater

「全新痞客邦 (Beta)」新登場！

「全新痞客邦 (Beta)」新登場！

關鍵字：

探路客TIMELOG部落格

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

丫頭鞋子放門口越變越少！

小鐘摩鐵開房「《玩很大》女神濕身按摩」

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面