躺著都能用手機發文！直覺系部落格「探路客TIMELOG」無廣告、po圖超簡單

▲無廣告的「探路客TIMELOG」堪稱直覺系部落格，讓你躺著都能用手機發文。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

愛吃愛玩愛分享的人注意！還在用廣告鋪天蓋地影響粉絲閱讀好感的部落格？近期一款全新部落格分享平台「探路客TIMELOG」正式上線，只要用手機就能輕鬆發文＋po圖，使用介面簡約俐落且無廣告必須給讚，寫文還會自動同步備份文章，讓所有人都能利用零碎的時間寫文章，堪稱直覺系部落格，讓你躺著都能發文，再也沒有理由偷懶不好好經營部落格。

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▲探路客TIMELOG滿足現代人隨時愛分享的喜好，時時記錄生活超方便。（圖／Unsplash）

喜歡以部落格分享、記錄生活的人都知道，每次下定決心「開工」前，要先把照片傳輸到電腦，再登入部落格上傳圖片至後台相簿，邊寫文章還要邊從相簿裡海撈圖片搭配文字…繁瑣的po文步驟加上難操作的介面，要是遇到網路累格或手殘關閉，整篇文章瞬間消失一整個大崩潰，難怪許多人寫個兩三篇就放棄當部落客的夢想！

▲部落客真實回饋，讓剪頭髮的零碎時光也能同時發文。（圖／業者提供）

別再讓難懂的介面消磨你分享美好事物的熱情！全新上線的部落格平台「探路客TIMELOG」，超直覺系的手機發文系統，不必下載app，只要將手機網頁打開就能直接發文，連po圖步驟也超簡單，系統直接連動時尚平台最愛的Unsplash免費圖庫，寫作過程直接搜圖插入，一秒提升文章質感，不僅拯救發文時的種種困擾，只要隨時拿出手機就能操作，不必等到回家才用電腦寫部落格發文，輕鬆利用搭車、喝杯咖啡的時間就能寫好一篇文章。

▲「探路客TIMELOG」介面簡約俐落。（圖／取自探路客TIMELOG網頁，下同）

▲內建時尚平台最愛的Unsplash免費圖庫，大幅提升發文質感。

另外，過去寫文章最怕一陣靈感飛舞之後卻遇到當機或手殘按到不明按鍵，文章憑空消失於異次元，「探路客TIMELOG」可當筆記瞬間記錄當下，並隨時自動儲存文章，至草稿匣就能輕鬆救回；而且每篇文章都比照Google可透過私密連結分享，與廠商邀約合作的審稿過程不必擔心輸錯密碼超尷尬。

▲自動備份存入草稿匣，不怕手殘按錯文章瞬間消失。

各種好用的功能，讓平台在短短幾個月的時間內，狂吸超多部落客手刀把文章搬至探路客TIMELOG，有別於過去部落格搬家要先備份文章及相簿的麻煩，只要貼上網址就能複製來源文章，真正一鍵完成實現無痛搬家；即使不打算真正搬家，只要後續定期至探路客TIMELOG按更新鈕做備份，當作多一個曝光平台、作為網路文章備份都OK！

▲輸入網址即可一鍵搬家超級方便。

當然，直覺系部落格平台絕對不是浪得虛名，探路客TIMELOG光是部落格無廣告這一點就讓人讚爆，視覺超蘇胡～瀏覽頁面一致採極簡風、時尚白，不必操作過多個人化設計，解決選擇障礙及美感大考驗等難題，整體視覺順眼提升易讀性，而且與IG一樣以圖為主，並同時保有兩行標題以及預估閱讀時間的可讀性，同時讓你「自己的平台自己管」，挑出個人最愛最推薦的好文章，精選置頂與大家分享。

▲綁定LINE通知不必時時登入查看也能掌握粉絲互動。

除了認真寫稿之外，輕鬆掌握粉絲經營互動也很重要！只要帳號設定接收LINE通知，不必特地登入檢查平台訊息，只要追蹤的人發新文章，或有人回覆你，就能即時收到LINE通知，而且可直接將筆名設為個人網址，粉絲搜尋立刻就找到你。

▲電腦版提供統計分析，協助使用者掌握個人優勢。

想要進一步掌握個人優勢，也可以回家之後再打開電腦版再透過「我的統計」查看成效，好好研究如何提升個人創作的魅力與質感，讓所有無論是單純想記錄生活點滴、當個熱衷分享好吃好玩事物的探險王，或者增加文章曝光創造業外收入，都能更容易上手，一步一步讓以往想透過部落格紀錄生活的念頭與現實無縫接軌，一圓人人羨慕的超人氣部落客夢想。

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探路客TIMELOG：https://www.timelog.to/