總統鞋師傅慘了！大陸皮帶「冒充MIT」給國軍用　再涉行賄警官下場出爐

記者徐愷昕／新北報導

有「總統級師傅」之稱的製鞋商宋立文，2011年間獲內政部替代役役男皮帶的採購標案，但他卻未遵守標案內的MIT條款，擅自使用大陸製皮帶混充台灣製，詐得148萬元，另加上他2009年到2012年期間還涉行賄新北警等案。法院近日判決出爐，宋立文被處2年5月徒刑，其中2年得易科罰金72萬元，褫奪公權2年。

▲總統級皮鞋師傅宋立文，涉嫌行賄新北市警局退休警官後取得標案。（圖／記者陳豐德攝，非宋立文設計鞋款）

內政部役政署2011年12月間辦理「替代役役男皮帶18240條」的政府採購案，當時宋立文以盈源公司名義參與投標，以148萬6560元為最低價得標，不過後來他卻沒遵守標案中「採購標的原產地不得為大陸地區」的規定，從浙江省溫洲市進口皮帶，分3次載送至成功嶺營區供內政部役政署使用。

此外，宋立文從2009年到2012年期間還以鈞雅實業負責人的名義，透過白手套陳姓男子，前後行賄新北市政府警察局後勤科採購承辦人黃姓、張姓警官共計10萬元，藉以違法參加新北市警局5個採購案，採購項目則包含警員皮鞋、LED手電筒、儀隊服飾等。

新北地院7月31日審理全案，最後依共同犯詐欺取財罪、交付賄賂罪、 妨害投標罪及逃漏稅捐等罪，判宋立文有期徒刑2年5月徒刑，其中2年得易科罰金72萬元，並褫奪公權2年。

宋立文有「總統級師傅」之稱，已故總統蔣經國、前總統李登輝、陳水扁、馬英九等人都穿過他手工縫製的皮鞋，因堅持做好鞋，許多政商名人指定找他做鞋，「宋家鞋」因此聲名大噪。

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▲宋立文位於新北市五股的皮鞋工廠在已倒閉。（圖／記者陳豐德攝）