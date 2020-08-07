獨／立委收押編號藏玄機！蘇震清貪最多拿2千萬　看守所給他4碼：你就係啦

▲立委蘇震清(右起)、陳超明、廖國棟收押編號2976到2978，其中蘇的編號2976諧音「你就係啦」。（圖／資料照）

突發中心／台北報導

檢調偵辦立委涉集體收賄弊案，一口氣有8名涉案立委與其他行收賄被告被法院裁定羈押禁見，台北看守所給他們編號2976到2982，其中涉嫌收賄最多約2000萬的蘇震清，編號2976，諧音剛好是「你就係啦」，而需要定時服藥的行賄被告李恆隆，編號2979，被安排收容在北所病舍。

蘇震清、廖國棟、陳超明3名立委因為涉嫌收受前太流董事長李恆隆賄賂，4日遭法官裁定羈押後，和白手套郭克銘、蘇的助理余學洋、廖的助理丁復華一起被送進台北看守所，依序領到所方派給的編號，分別與非暴力、犯罪情節較單純的被告同房。

據了解，編號2979的李恆隆因為換過腎，在法院等候開庭時，司機還特別幫忙送藥給他服用，因此被送進看守所後，申請入住病舍獲准，至於編號2976的蘇震清、2977的廖國棟，則被安排到忠三舍，編號2978的陳超明則和編號2980的郭克銘以及其他立委助理，都住在孝三舍，因為他們全都被法官裁定禁見，所以即使是每天的放風時間，也必須錯開，且只能在走廊活動筋骨。

▲北檢7日首度提訊廖國棟的助理丁復華等人釐清行收賄過程。（圖／記者劉昌松攝）

而為了釐清涉案立委們收賄過程細節，檢調在7日也首度提訊了涉嫌行賄的李恆隆、郭克銘，以及涉嫌收賄的丁復華，和稍早已經被收押的立委趙正宇助理林家騏等4人，成為首批可離開看守所悶熱環境，到檢調偵訊室吹冷氣的立委集體收賄案被告。

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