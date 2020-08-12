野生黑熊突靠近！4男一女「超淡定」繼續坐　還麵包抹花生醬給牠吃

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃心瑀／綜合報導

美國馬里蘭州（Maryland）一群遊客日前在樹林附近野餐時，意外遇上一隻黑熊，而這隻黑熊不僅不怕生，還泰然自若的坐在桌子旁，與其他人一起享用桌上的食物，整個過程也被其他人拍攝下來並上傳到社交軟體上，引起一陣討論。

綜合外媒報導，這起事件發生在一個下午，當大家在樹林附近野餐時，突然出現一隻身型巨大的黑熊，靠近一處餐桌並且開始享用起桌上的食物，而原本就坐在桌邊的四男一女則是異常冷靜，沒有尖叫也沒有逃跑，更大膽地拿起麵包抹上花生醬餵熊，還有人試圖想跟熊來張自拍。

當時就在現場目睹全程的女子凱特琳（Kaitlyn Nesbit）說，其實這個地方是一個朋友的小屋，朋友說其實那隻熊一直在附近徘徊，但是從來沒有做出打擾人的行為，當下其他人剛好坐在桌邊，其中一些常在野外活動的人告知他們不要隨意行動，而是留在原地，全部的人都快要被嚇死；熊在吃完東西後，也毫髮無傷地走回樹林裡。

報導中指出，這種情況有點奇怪，因為熊是一種害羞的生物，不會主動接觸人類，而是以翻取垃圾桶的方式獲得食物。影片被PO上網路後，引起不少人的批評，認為不應該用這種讓自身安全陷入危機中的方式，餵養熊吃東西。目前影片在平台上已經被設為私人影片，無法觀看。