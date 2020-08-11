快訊／北北桃午後大雷雨爆發！升級豪雨警戒　15縣市雨彈炸到晚上

記者賴文萱／台北報導

最後更新時間：14:37

午後大雷雨爆發！氣象局持續發布大雷雨即時訊息，「台北市、新北市、桃園市」大雷雨持續時間至15時15分止。提醒民眾，出外需慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水。此外，氣象局也持續發布豪、大雨特報，桃園市及新北市有局部大雨或豪雨，台北市、南投、台南以南、台東地區及新竹至臺中、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

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▲雙北、桃園午後慎防大雷雨。（圖／中央氣象局）

氣象局發布大雷雨即時訊息，雙北示警區域包含台北市 松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、內湖區、士林區、北投區；新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、樹林區、淡水區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、八里區。

另外，桃園市桃園市桃園區、中壢區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、平鎮區、新屋區、觀音區等，同樣也要留意大雷雨。

根據氣象局觀測資料顯示，桃園市觀音區時雨量達85.5毫米，台北北投區也有58.5毫米，新北市新莊時雨量達56.0毫米。





▲▼氣象局持續發布豪雨、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局提醒，其他地區也有局部短暫陣雨，中部以北山區及大台北地區午後配合熱力作用，同樣有短時大雨或豪雨發生的機率，出門請攜帶雨具，預計晚上各地降雨會逐漸趨緩。

▲▼台北午後雷陣雨雨勢相當劇烈。（圖／記者黃克翔攝）

另外，氣象局14:30已解除米克拉颱風海上、陸上颱風警報，根據最新氣象資料顯示，米克拉過去3小時強度略為減弱，目前中心在金門西北方，繼續向北北西移動，金門已脫離暴風圈，對台灣海峽北部威脅已解除。

氣象預報員劉宇其表示，暴風圈雖然逐漸遠離，但金門還是有6-7級強陣風，澎湖南部沿海風浪也仍大，今日盡量避免海邊活動。

▲劉宇其表示，米克拉颱風警報已於1430解除。（圖／記者宋良義攝）

至於未來天氣，明天高壓勢力往台灣伸展，水氣會比今天更為減少，但台灣上空還是有殘留雲系，南部、東南部還是有局部短暫陣雨、雷雨，中部以北午後還是有較大雨勢，周五起各地恢復天氣炎熱晴朗，近山區留意午後大雨。

至於位於日本東南方的熱帶性低氣壓，目前結構不完整，未來會逐漸往西朝琉球海面前進，不過根據相關資料，該熱帶低壓一路上環境條件不佳，未來並沒有明顯增強現象。

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