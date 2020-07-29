批「火車不進基隆」張冠李戴　林右昌：現在操作選舉議題太早了

▲ 批「火車不進基隆」張冠李戴，林右昌：現在操作選舉議題，有點太早了。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

前立法委員謝國樑及基隆市議員張淵翔、呂美玲兩位議員，針對基隆輕軌捷運規劃案的聯合聲明，基隆市長林右昌29日在接受媒體採訪時表示，該聲明與事實落差很大，林右昌表示，「每到選舉，基隆捷運的議題就會被炒作一次，現在就在操作選舉議題，有點太早了吧！」

林右昌表示，這麼多年來基隆人引頸盼望的輕軌捷運，基隆市政府好不容易才向中央爭取到手，而且完全不需要出一毛錢，還能為基隆帶來很大的效益，這個議題，「每到選舉，都會被拿出來炒作一次」。

▲ 至於有人說「火車不進基隆」，林右昌認為這是「張冠李戴」。

林右昌指出，基隆輕軌捷運運量規劃已達到中運量下限，運量並沒有問題；至於大家對終點站設置的問題。林右昌強調，謝前立委與兩位議座恐怕是搞錯了，終點站已初步和台北市、交通部與達成高度共識，設在三鐵共構南港轉運站，搭高鐵、轉板南線都方便，並不會有接不到高鐵的問題。

至於有人說「火車不進基隆」，林右昌認為這是「張冠李戴」，林右昌強調，輕軌的規劃，只是讓台鐵不進入市區，但市區內就可透過輕軌，取代原先的區間車，不僅能解決區間車長期因為必須於七堵、八堵等站待閉讓高級列車通過造成無法準時的垢病，而且基隆輕軌完成後預計每小時可提供10-12班車，也就是5~6分鐘一班車，可以提供市民更密集、準點的列車班次。

此外，林右昌也指出，在他上任之後，積極開通城際快捷公車（2088、1579、1088）可以快速直達台北已大幅取代過去需要到基隆火車站轉乘火車的交通使用方式，接下來，還有中山區城際快捷公車將會開通，基隆跟台北的交通只會更快，有更多選擇，希望大家要用客觀且符合現狀的需求來描述，不要用似是而非或存在過去的使用方式來設想現在或未來。

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