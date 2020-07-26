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全球首艘國際郵輪復航！「探索夢號」今基隆港首航　31跳島航程玩澎金馬

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▲▼探索夢號首航，為跳島郵輪旅遊揭開序幕。（圖／航港局提供）

▲全球首艘國際郵輪復航，探索夢號今日首航，為台灣跳島郵輪旅遊揭開序幕。（圖／航港局提供）

記者賴文萱／台北報導

全球首艘復航的國際郵輪「探索夢號」今（26）日將從基隆港出發，為跳島郵輪旅遊揭開序幕。「探索夢號」跳島旅遊共有31個航程，規劃前往澎湖、馬祖及金門，民眾將可暢遊離島的自然生態與獨特的人文風情。

雲頂郵輪集團今日特別舉辦首航記者會，「探索夢號」跳島旅遊共有31個航程，規劃前往澎湖、馬祖及金門，民眾將可暢遊離島的自然生態與獨特的人文風情，體驗澎湖一年一度的花火節、金門特有的戰地人文風光及馬祖國際知名的藍眼淚，一次滿足食宿遊購行的旅遊體驗，也能更加認識台灣海洋之美。

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▲▼探索夢號首航，為跳島郵輪旅遊揭開序幕。（圖／航港局提供）

▲探索夢號首航，為跳島郵輪旅遊揭開序幕。（圖／航港局提供）

為兼顧防疫工作及旅遊品質，航港局已於23日邀集衛福部疾管署、CIQS相關單位、台灣港務公司及公衛專家登船總體檢，並進行防疫應變演練，後續在郵輪營運期間，亦將不定期抽查防疫工作執行情形，為旅客的健康把關。

另針對各離島的遊程，航港局已邀集離島地方政府、郵輪業者及旅行社檢討旅遊動線規劃及在地交通接駁能量，確保旅遊服務品質，未來航港局將會同相關單位與業者持續深耕跳島旅遊，以開啟海洋觀光的新紀元。

▲▼探索夢號首航，為跳島郵輪旅遊揭開序幕。（圖／航港局提供）

▲▼雲頂郵輪集團今日特別舉辦首航記者會，林佳龍也現身致詞。（圖／航港局提供）

▲▼探索夢號首航，為跳島郵輪旅遊揭開序幕。（圖／航港局提供）

這次跳島行程所需食材、民生用品及油水補給均為台灣在地採購，以新鮮農漁牧產品做為郵輪特色餐點；首航當天，雲頂郵輪集團亦攜手行政院農委會，舉辦本土農產品百大精品介紹及展銷，推廣來自台灣各地的精緻農產品，以實際行動支持受疫情影響的農漁牧產業。

航港局表示，郵輪跳島旅遊行程，能有效振興台灣郵輪相關產業經濟，並提升離島地區旅遊人次，為旅遊市場寒冬帶來更多商機，也為台灣經濟振興盡一份心力。

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