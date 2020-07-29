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台鐵擬「退出基隆火車站」　基隆市府：輕軌不會誤點、班次多更方便

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▲▼瑪莉亞颱風,基隆市正常上班上課,基隆火車站行駛狀況。（圖／記者徐斌慎攝）

▲ 台鐵擬退出基隆火車站，基隆市府發言人沈詠珮：輕軌不會誤點、班次多更方便。（圖／記者徐斌慎攝）

記者郭世賢／基隆報導

交通部規劃基隆輕軌沿線從南港展覽館至基隆，但若輕軌正式動工，完工後卻讓台鐵未來規畫退出基隆火車站，民眾想搭火車必須到八堵火車站。對此，基隆市政府發言人沈詠珮表示，基隆輕軌捷運不必花時間等車，每小時可提供10-12班車，不會誤點更方便。

目前交通部擬規劃基隆輕軌沿線從南港展覽館至基隆，用輕軌取代基隆至八堵間的鐵路，引發台北通勤族反彈。立委謝國樑與基隆市議員張淵翔、呂美玲等28日表示，此舉不僅拉長通勤時間，更造成轉成旅客的不便，對市民的通勤權益造成非常嚴重的影響，應用心聽聽基隆市民的心聲，呼籲交通部應審慎評估。

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基隆市政府發言人沈詠珮表示，有關前立委謝國樑及議員張淵翔丶呂美玲等，對基隆輕軌規畫案發出聲明，市府感到非常的可惜，希望要批評前，應該先搞清楚狀況，跟事實實在有太大的落差。

沈詠珮強調，現在城際快捷公車（2088、1579、1088）可以快速直達台北已大幅取代過去需要到基隆火車站轉乘火車的交通使用方式。其次，基隆輕軌捷運運量規劃已達到中運量下限，運量沒有問題。第三，終點站將設在三鐵共構南港轉運站，台北市、交通部與基隆市已有共識，搭高鐵、轉板南線都方便。第四，過去台鐵基隆地區列車長久以來最讓市民垢病的就是「誤點」，基隆輕軌將徹底解決這個問題。輕軌捷運不需看火車時刻表來搭車，更不需要停著等對號車通過浪費時間，相對更省時。

沈詠珮指出，基隆地區鐵路主要以區間車為主，但區間車進入八堵之後的主線，就必須優先讓往東部之自強號、普悠瑪及太魯閣等高級列車通行，區間車必須於七堵、八堵等站待閉讓高級列車通過，因此到站時間總是無法準時，長久以來最為通勤族垢病。

而透過基隆輕軌專屬軌道路權，就可提供更穩定快捷運輸服務，台鐵亦可大幅增加鐵路路線容量，專責城際運輸，如此可以創造多贏，這是不同軌道建設分工的典型代表案例。沈詠珮表示，基隆輕軌完成後預計每小時可提供10-12班車，也就是5～6分鐘一班車，可以提供市民更密集、準點的列車班次。

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