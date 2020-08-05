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大車強制安裝「行車視野輔助系統」　9成駕駛認：能減少死角

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▲台南市政府與公路總局攜手推廣行車視野輔助系統，呼籲大型車輛應盡速加裝視野輔助系統，維護交通安全並避免受罰，以示守護大台南地區民眾生命安全的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大型車輛已規定強制安裝行車視野輔助系統。（圖／記者林悅翻攝）

記者賴文萱／台北報導

日前有媒體報導近8成大型車輛駕駛不會使用行車視野輔助系統，交通部對此澄清，公路總局近期調查大型車輛駕駛人使用行車視野輔助系統情形，8成受訪駕駛人表示會經常性使用，9成認為能減少行車視野死角。另外，近3年1至5月同期大型車左、右轉彎事故造成之死亡人數是逐年降低，顯示大型車輛強制安裝行車視野輔助系統後已有初步提升道路安全成效。

為提升大型車輛行車安全，順應車輛安全技術演進，交通部於104年發布訂定行車視野輔助系統檢測基準，要求車輛應配備可供駕駛人觀察車輛周遭環境狀況的視野輔助工具，自106年起分階段實施。

107年1月1日起所有新出廠大型車輛均應設置行車視野輔助系統，並規定自109年1月1日起列為大型車定期檢驗項目，至109年7月底止裝設登記率已達99.6%以上，公路監理機關持續促請未到裝設期限的大型車輛儘速完成安裝。

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▲台南市政府與公路總局攜手推廣行車視野輔助系統，呼籲大型車輛應盡速加裝視野輔助系統，維護交通安全並避免受罰，以示守護大台南地區民眾生命安全的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲交通部表示，近期調查大型車輛駕駛人使用行車視野輔助系統情形，8成受訪駕駛人表示會經常性使用，9成認為能減少行車視野死角。（圖／記者林悅翻攝）

有媒體引述交通部運輸研究所之成效追蹤評估報告指出，近8成大型車輛駕駛不會使用行車視野輔助系統部分。對此，交通部說明，因當時才剛開始要求大型車輛裝設行車視野輔助系統，駕駛人尚需適應新興設備，且觀察樣本數僅50輛大型車，故初步統計成果或不如預期。

公路總局在大型車輛全面安裝行車視野輔助系統後，於今年5月至6月調查大型車輛駕駛人使用行車視野輔助系統情形，約9成受訪駕駛人認為各式照後鏡等間接視野裝置輔以行車視野輔助系統可消除行車時視野死角，另有約8成大型車輛駕駛人會經常性使用該系統查看留意行車時視野死角之狀態情形。

經統計，107年至109年1月至5月同期，大型車輛左、右轉彎造成機車、自行車、行人之事故死亡人數分別為32人、29人、24人，有逐年降低趨勢，顯示大型車輛安裝行車視野輔助系統已發揮初步成效。

▲台南市政府與公路總局攜手推廣行車視野輔助系統，呼籲大型車輛應盡速加裝視野輔助系統，維護交通安全並避免受罰，以示守護大台南地區民眾生命安全的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲在大型車輛全面安裝行車視野輔助系統後，近3年1至5月同期大型車左、右轉彎事故造成之死亡人數逐年降低。（圖／記者林悅翻攝）

為協助駕駛人使用行車視野輔助系統，交通部邀集相關單位研擬精進作為方案，包括在宣導教育面部分，交通部公路總局已舉辦528場共3萬餘人次之宣導課程。未來將持續透過監理所站及轄管代檢廠執行檢驗業務、駕訓班辦理大型車輛駕訓課程、路檢聯稽、運輸業者、相關業者座談會等各種管道面向加強宣導，並將規劃包含實際演練之課程提供駕駛人訓練，以加強駕駛人使用相關安全設備提升安全。

業者管理面部分，已請公路總局研議公路公共運輸多元推升計畫補助客運車輛裝設盲點資訊系統及汽車運輸業申請籌設及新闢路線時，所屬車輛也應配備盲點資訊系統。另針對高風險業者要求所屬車輛裝設具主動警示功能之設備。

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