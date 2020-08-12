全台6000個免費奉茶站來了！還能喝到仙草茶、酸梅湯等驚喜

▲環保署指出，在台灣光是瓶裝水（不含其他飲品）每年有10億瓶被生產。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者許展溢／台北報導

環保署今（12日）召開記者會表示，結合民間團隊CircuPlus（循環經濟創業生態系社群）所開發「奉茶APP」，目前已開放下載使用，除手機版iOS及Android二種版本，另外還開發網路版應用軟體（Web APP），可供擴充應用，只要出門在外想喝水，就可打開奉茶APP，快速找到最近的奉茶站，不用花錢買水喝，還能累積點數換贈品。

環保署指出，「奉茶APP」已提供全台灣超過6000站免費奉茶站的資訊，且持續增加中，今年底奉茶站站數的目標為超過全台4大超商的總數（截至109年5月，11509站），要讓使用者免費喝水如同到超商買水一樣方便。目前的奉茶站來源包括政府部門、大型企業（家樂福、遠傳電信）、商圈店家等。其實社會上有更多奉茶站尚未被收錄於「奉茶APP」，這些站點都有賴於熱心民眾透過「奉茶APP」的「新增站點」功能，協助新增站點。

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▲奉茶APP內的奉茶站所提供飲水不僅皆為免費，偶而還會有意外的驚喜。（圖／環保署提供）



CircuPlus執行長黃暐程說，奉茶APP內的奉茶站所提供飲水不僅皆為免費，偶而還會有意外的驚喜，因為部分奉茶站還提供桂圓紅棗茶、仙草茶、麥茶、酸梅湯、鳳梨茶等飲品。惟這些特殊飲品的資訊並未特別加註於「奉茶APP」，以免這些熱心公益的奉茶者屆時應接不暇絡繹不絕的訪客，而這些彩蛋就等待使用者不期而遇的去發現。

環保署透露，使用「奉茶APP」，有機會獲得「綠點」，每月使用「奉茶APP」取水達10日以上（含10日）者，可獲贈綠點2000點，優惠期試辦至今年年底，屆時將視情況適當調整該綠點點數。

▲環保署舉行奉茶行動飲水地圖記者會。（圖／環保署提供）



另外，環保署特別提到，在台灣光是瓶裝水（不含其他飲品）每年有10億瓶被生產，排列長度等同於環繞地球5.7圈。生產塑膠瓶除要耗費大量原油、水等地球資源，還會造成空氣污染、水污染及溫室氣體排放。只要台灣消費者每年減少使用1%的瓶裝水，等同為台灣增加2.3座大安森林公園的碳吸附量。

為響應台灣本土好客的奉茶文化，環保署也特別在一樓大門口設置全天候「奉茶站」，該奉茶站將提供熱、溫、冰等3種不同飲水，歡迎出門在外需要飲水者自備容器多加利用。

