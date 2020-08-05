青峰恩師註冊商標連奶瓶都不放過…蘇打綠被迫改名「魚丁系」　團員提告討回

▲青峰遭前經紀人林暐哲連續提告，團員們反告林暐哲要討回「蘇打綠」商標。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

藝人青峰(吳青峰)和恩師經紀人林暐哲分家後，2人因合約問題鬧上法院，讓青峰連唱自己的歌都可能觸法，林暐哲除告青峰違反刑事《著作法外》，另也在智慧財產法院一審求償敗訴後上訴；蘇打綠團員則因林暐哲將「蘇打綠」註冊商標，讓他們恐無法再以「蘇打綠」之名亮相，提告林暐哲要求返還商標。

北院今日開庭，蘇打綠委任律師表示，先前智財法院已對「蘇打綠」商標假處分，並將商標價額定為165萬元，目前林暐哲無法對此商標做任何處分，但商標爭議涉及智慧財產，北院也將審酌是否轉移到智財法院審理。

青峰與林暐哲於2018年底宣布分家後，於2019年在演唱會上，獻唱《太空人》專輯及其他先前創作歌曲，不料林暐哲卻主張，青峰未在期限內提書面終止，所以他們之間仍有合約，認為青峰違反《著作權法》提告，原來2人當初簽約規定，若沒在合約到期前3個月，以書面終止契約，便自動續約1年。

但智財法院於4月間，認定雙方合約已在2018年底結束，判林暐哲求償300萬元敗訴，目前上訴中；林暐哲另在北院提告青峰違反《著作權法》，青峰於7月間開庭結束後，更表示「不明白為什麼我需要站在這裡（法院）」，只希望2人從此以後能各走各的、別再有甚麼牽扯。

而蘇打綠團員，也因「蘇打綠」已被林暐哲註冊多項商標，包含下載音樂檔案、印刷出版品、T恤等領域，連家電、奶瓶、自行車、家具都涵蓋其中，導致他們恐無法再以「蘇打綠」之名公開演出，讓團長阿福於2019年出席活動時，不禁自嘲以後乾脆「叫蘇打臉很綠好了」，目前改名「魚丁系」在外演出。

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