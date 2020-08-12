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推動原包裝給藥　成大醫院推率先引進全自動盒裝調配機

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▲成大醫院最近正式啟用率先引進之「全自動盒裝調配機」，讓病人可以取得原包裝藥品，幫助提升民眾用藥安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大醫院最近正式啟用率先引進之「全自動盒裝調配機」，讓病人可以取得原包裝藥品，幫助提升民眾用藥安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院最近正式啟用率先引進之「全自動盒裝調配機」，讓病人可以取得原包裝藥品，幫助提升民眾用藥安全，也讓藥師能有更多時間發揮專長照護病人。

去年衛生福利部食品藥物管理署之藥物食品安全週報第698期「藥品斷捨離」一文中，提醒民眾收納藥品應連同原包裝、說明書及藥袋一起保存，以利辨識及使用前參考用藥資訊，可見「原包裝給藥」對民眾用藥安全真的非常重要。

請繼續往下閱讀...

成醫藥劑部鄭靜蘭主任指出，門診藥局開始啓用盒裝調配機初期，常有領藥的病人回應「我領的口服藥怎麼和以前不太一樣呢？」經藥師解釋後，病人會說「哦！原來都一樣，只是現在連藥品外盒都一起給我了，這樣可以讓我看到更多藥品的資訊。」顯示國內民眾已有概念想得到完整藥品資訊。

▲成大醫院最近正式啟用率先引進之「全自動盒裝調配機」，讓病人可以取得原包裝藥品，幫助提升民眾用藥安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

沈孟儒院長表示，民眾用藥安全一直是成大醫院的宗旨，院方全力支持藥劑部推動藥局自動化作業，如住院藥局已啟用針劑調配機，讓藥師能有更多時間發揮專長於照護病人，這次再規劃推動了門診藥局的【全自動盒裝調配機】。

台灣醫療改革基金會從2010年就已開始推動「原包裝給藥」，成大醫院藥劑部也一直努力推動「原包裝給藥」，惟主要靠人力調配。在沈孟儒院長支持下，今年3月從國外引進自動盒裝調配機，4月順利上線。目前盒裝調配機共放置250種品項，從接收處方至落藥平均約16秒，由事務員協助傳遞藥籃讓「藥來找藥師」，突破傳統「藥師找藥」的作業。

▲成大醫院最近正式啟用率先引進之「全自動盒裝調配機」，讓病人可以取得原包裝藥品，幫助提升民眾用藥安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭靜蘭主任表示，在藥品大部分以30天為單位包裝的歐美國家，盒裝調配機的「原包裝給藥」早已行之有年，但台灣各醫學中心卻遲遲未引進，可能與國內醫療體制病患回診以週為單位，慢性病回診以4週、28天為主，但並非所有的藥商會以「週」或「4週」的包裝供給醫療院所。成大醫院就有41項非28倍數包裝的藥品需進行預包後，才放入機器。

為了發揮盒裝調配機的效能，除了慢性病之口服藥品外，其他外用、眼用、吸入劑或胰島素筆針，只要有外盒包裝，特別是有藥名或包裝相似的品項皆優先放入機器，以減少因藥品相似導致的調劑錯誤。

鄭靜蘭主任強調，雖然「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第25條提到「標準包裝之藥品具有可讓民眾清楚辨識藥品之條件」，且「慢性病藥品為常用包裝規格之包裝數，以供藥事人員以藥品原包裝提供予病人」，但仍有為數不少的慢性病用藥包裝並非28的倍數，期望藥商多能提供以週為倍數的包裝，能更落實用藥安全的「原包裝給藥」目標。也期待此次成大醫院的「超前部署」，發揮領頭羊作用，各醫院一起推動讓民眾拿到原包裝藥品，減少調劑時需拆盒、裁剪，藥師有更多時間專注於處方評估及用藥指導，讓病人用藥安全更有保障。

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