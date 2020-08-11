國慶焰火可增加外來觀光客　黃偉哲指示增加30分鐘焰火前後精彩節目

▲台南市長黃偉哲，要求相關單位要把國慶焰火辦好，增加30分鐘焰火前後的精彩節目內容，才能提升台南能見度、增加外來觀光客。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2020國慶焰火在台南市長黃偉哲積極爭取之下，經國慶籌備會於8月3日第2次常務委員會備查通過，將於台南安平漁光島舉辦，黃偉哲市長在11日的市政會議上，要求相關單位要把國慶焰火辦好，增加30分鐘焰火前後的精彩節目內容，才能提升台南能見度、增加外來觀光客。



台南市長黃偉哲表示，目前確切施放地點規劃為甲、乙兩案，分別為漁光島北端堤岸一線及備案漁光島南端堤岸一線，並將報請中央慶籌會焰火處依照專業決定。

黃偉哲說，國慶焰火的舉辦地點選擇雖然有經過一些討論，但最後還是需要國慶籌備委員會來作最後的定奪，不論在哪裡舉辦我們都要做最好、最充分的準備，重點在是30分鐘的焰火之外，希望能夠增加前後的精彩節目內容，同時提升台南的能見度，並且增加外來的觀光客，這是市府努力的目標，期望各局處的同仁努力來籌備，把今年的國慶焰火辦好。



台南市政府民政局也指出，8月6日已召開跨局處協調會確認，採取甲案之各項前置準備作業，必須於9月10日前完成，包含焰火施放地點同意、施放地點整地、周遭蚵棚清除、協助帆船委員會完成貨櫃屋移動、針對周遭防風林落焰因應作業進行專業規畫等，主舞台及觀禮區預定規劃則選定於戀愛廣場；此外，國慶焰火活動經費進度已於7月10日發文予交通部觀光局申請補助經費625萬元整，交通部觀光局預計8月11日開會審查。

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