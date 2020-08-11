桃園熟女網戀急匯5千歐元給「親愛的」 行員、警方聯手勸阻保住血汗錢

▲桃園市蕭姓婦人10日中午到蘆竹區渣打銀行欲匯款5千歐元至國外，行員質疑有異報警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名蕭姓中年婦人10日中午在蘆竹區渣打銀行南崁分行欲匯款5千歐元至國外帳戶，行員警詢問匯款對象與目的為何？蕭婦說要給男友買機器用，急需資金更換，行員質疑可能遭詐騙立即打電話報警處理，員警查出匯出帳戶是警示帳戶，幾經勸說與分析後，蕭婦才相信被詐騙，她的網戀對象「親愛的」根本就是詐騙集團成員，還好及時保住辛苦存下的17萬元存款。

現年約50歲的蕭姓婦人10日下午到蘆竹區渣打銀行南崁分行匯款，打算匯5千歐元至國外某帳戶，行員詢問蕭婦匯款對象與用途等細節，直覺蕭婦被詐騙，立即聯繫南崁派出所員警處理。

南崁派出所警員洪志杰、李奕緯到場詢問，蕭婦聲稱要匯錢給遠在海外工作的情人買機器用，2人是在臉書上認識的網友，已聊天聊了半年多，對方自稱職業是印度某公司作業員，近日操作機器損壞了，需要一筆錢更新，因長期在海上工作無法匯款，所以請她幫忙匯款，並承諾要回台後與她相見，也會如數把錢全數還她。

▲桃園市蕭姓婦人10日中午到蘆竹區渣打銀行欲匯款5千歐元至國外，員警仔細搜查對方帳戶察覺是警示帳戶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警委婉地向蕭婦聲稱，這是很常見詐騙手法，對方帳戶經查是警示帳戶，婦人一臉錯愕不敢相信，員警耐心分析，希望婦人盡快封鎖對方，不要再與對方聯絡，因一旦報警，詐騙集團會向被害人強調知道其住處，以被害人會擔心受怕弱點恐嚇要脅，進而想花錢消災堅持匯款，多年的積蓄就會因此丟入大海般，蕭婦後來打消匯款念頭，也立即要刪除對方帳號，也感謝行員與員警及時勸阻，保住她辛苦存下來的17萬元台幣存款。

蘆竹警分局呼籲，詐騙手法不斷翻新，多數都是換湯不換藥，網路交友陷阱多，千萬要謹慎，若遇有類似詐騙疑慮應立即報警求證，以免上當受騙，或撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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