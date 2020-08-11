　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園熟女網戀急匯5千歐元給「親愛的」 行員、警方聯手勸阻保住血汗錢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市蕭姓婦人10日中午到蘆竹區渣打銀行欲匯款5千歐元至國外，行員質疑有異報警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蕭姓婦人10日中午到蘆竹區渣打銀行欲匯款5千歐元至國外，行員質疑有異報警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名蕭姓中年婦人10日中午在蘆竹區渣打銀行南崁分行欲匯款5千歐元至國外帳戶，行員警詢問匯款對象與目的為何？蕭婦說要給男友買機器用，急需資金更換，行員質疑可能遭詐騙立即打電話報警處理，員警查出匯出帳戶是警示帳戶，幾經勸說與分析後，蕭婦才相信被詐騙，她的網戀對象「親愛的」根本就是詐騙集團成員，還好及時保住辛苦存下的17萬元存款。

現年約50歲的蕭姓婦人10日下午到蘆竹區渣打銀行南崁分行匯款，打算匯5千歐元至國外某帳戶，行員詢問蕭婦匯款對象與用途等細節，直覺蕭婦被詐騙，立即聯繫南崁派出所員警處理。

南崁派出所警員洪志杰、李奕緯到場詢問，蕭婦聲稱要匯錢給遠在海外工作的情人買機器用，2人是在臉書上認識的網友，已聊天聊了半年多，對方自稱職業是印度某公司作業員，近日操作機器損壞了，需要一筆錢更新，因長期在海上工作無法匯款，所以請她幫忙匯款，並承諾要回台後與她相見，也會如數把錢全數還她。

▲桃園市蕭姓婦人10日中午到蘆竹區渣打銀行欲匯款5千歐元至國外，員警仔細搜查對方帳戶察覺是警示帳戶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蕭姓婦人10日中午到蘆竹區渣打銀行欲匯款5千歐元至國外，員警仔細搜查對方帳戶察覺是警示帳戶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警委婉地向蕭婦聲稱，這是很常見詐騙手法，對方帳戶經查是警示帳戶，婦人一臉錯愕不敢相信，員警耐心分析，希望婦人盡快封鎖對方，不要再與對方聯絡，因一旦報警，詐騙集團會向被害人強調知道其住處，以被害人會擔心受怕弱點恐嚇要脅，進而想花錢消災堅持匯款，多年的積蓄就會因此丟入大海般，蕭婦後來打消匯款念頭，也立即要刪除對方帳號，也感謝行員與員警及時勸阻，保住她辛苦存下來的17萬元台幣存款。

蘆竹警分局呼籲，詐騙手法不斷翻新，多數都是換湯不換藥，網路交友陷阱多，千萬要謹慎，若遇有類似詐騙疑慮應立即報警求證，以免上當受騙，或撥打165反詐騙諮詢專線查證。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

►快訊／桃園大貨車過彎翻覆！2人受困「溪水暴漲恐溺死」　吊車搶救中

►影／黎智英與民運人士被港警拘捕　蘇貞昌：望國人團結一致守護民主

►向妻求歡遭拒...嗆「找有病女人傳染給妳」！桃園男硬上下場曝

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／黎智英190萬交保！名下1.9億資產被凍結
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻回娘家他床戰女下屬！4年玩遍桃園…出差日本「征服5酒店」

北檢法警上班一半昏倒！家屬忍痛放棄搶救…摘下葉克膜

涉新藥解盲前偷買自家股票　美吾華董座李成家300萬交保「冤枉啊！」

快訊／宜蘭大貨車左轉與機車相撞！「父子雙載」爸當場死亡、兒傷

快訊／淡水男連6撞逃3公里！孕婦遭撞…女騎士倒地

中輟少年愛偷車　裝大學生購2手機車通勤試騎「一去不返」涉多起機車竊案

快訊／保時捷自撞！駕駛詭異死車內…警破窗拉人

快訊／台北保時捷失速自撞！駕駛無生命跡象…路人嚇傻報警

機車拋錨牽去修…車廠老闆借他「騎這一台」上路更悲劇　維修費還貴爆！

聽女同事向前男友痛哭求饒…人夫擬「除髒狼」計畫狂捅18刀：去看看他長怎樣

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

外送員取餐麵翻倒燙傷手臂潰爛　聽店家冷處理氣炸控：沒裝袋

外送員送餐不滿備註要爬2樓！台中女點餐慘遭他「重拳揮左臉」

好聰明！日本媽媽幫感冒娃清鼻 寶寶秒嘟嘴使出「鼻孔消失之術」

妻回娘家他床戰女下屬！4年玩遍桃園…出差日本「征服5酒店」

北檢法警上班一半昏倒！家屬忍痛放棄搶救…摘下葉克膜

涉新藥解盲前偷買自家股票　美吾華董座李成家300萬交保「冤枉啊！」

快訊／宜蘭大貨車左轉與機車相撞！「父子雙載」爸當場死亡、兒傷

快訊／淡水男連6撞逃3公里！孕婦遭撞…女騎士倒地

中輟少年愛偷車　裝大學生購2手機車通勤試騎「一去不返」涉多起機車竊案

快訊／保時捷自撞！駕駛詭異死車內…警破窗拉人

快訊／台北保時捷失速自撞！駕駛無生命跡象…路人嚇傻報警

機車拋錨牽去修…車廠老闆借他「騎這一台」上路更悲劇　維修費還貴爆！

聽女同事向前男友痛哭求饒…人夫擬「除髒狼」計畫狂捅18刀：去看看他長怎樣

「埔出水緣份」兩天一夜營隊開放報名　體驗藍染工藝、檳榔染再生藝術

夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱

俄國搶先核准新冠肺炎疫苗　用蘇聯人造衛星命名「史普尼克V」

王瑞德嗆爆馬英九：最不重視軍備的總統！　「最強戰力」陸戰隊被裁撤

差5天到職1年！口罩國家隊自竊6000片口罩…指揮官慘被拔官

「超強對流風暴」蹂躪美國中西部　50萬民眾斷電

印度力推國防自主！禁止101種武器進口　俄專家：可協助在地化生產

妻回娘家他床戰女下屬！4年玩遍桃園…出差日本「征服5酒店」

中職／統一獅花蓮5連戰　首場布雷克對決廖乙忠

手越祐也出書談12女星緋聞史！　爆柏木由紀「3男1女溫泉遊」…鞠躬道歉了

台中女點外賣地址備註2樓　遭外送員重拳揮左臉！氣炸還原過程

社會熱門新聞

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

E奶屁蛋妹睡人夫60次！討分手費：1次9千　最美正宮反擊結局曝

快訊／淡水男連6撞逃！孕婦遭撞…女騎士倒地

床戰女下屬4年！出差征服5日本酒店

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

宜蘭大貨車與雙載機車相撞　釀父子一死一傷悲劇

即／板橋15歲國中女校園墜樓搶救中！曾撂話：自己看著辦

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

北檢法警上班昏倒！家屬放棄搶救

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

快訊／保時捷自撞！駕駛詭異死車內

找辣妹「摸摸抓抓」　桃園男一次賺200

更多熱門

相關新聞

小老闆交往1年噴百萬　一查女友崩潰

小老闆交往1年噴百萬　一查女友崩潰

浙江臨安警方3日接獲一起詭異的詐騙案，一名賣生鮮老闆的28歲年輕老闆「小周」，拉著一名王姓女子到派出所報案，因為這名他網戀一年、27歲女神級「白富美女友」是個戲精，自稱平時開BMW，微信頭貼還是個窈窕正妹，但一直拒絕見面，現實中其實是個132公斤的厚片女，騙走了他近台幣110萬元的財產。

歐爸要300萬修遊艇...她被騙300萬「像極了愛情」

歐爸要300萬修遊艇...她被騙300萬「像極了愛情」

影／女騎士路肩突左轉　貨車剎車不及撞上推行20米

影／女騎士路肩突左轉　貨車剎車不及撞上推行20米

多按一個數字1萬元匯入「陌生帳號」！

多按一個數字1萬元匯入「陌生帳號」！

遭大西瓜撞了一下　她胸痛就診竟是主動脈剝離

遭大西瓜撞了一下　她胸痛就診竟是主動脈剝離

關鍵字：

桃園婦網戀匯款

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

《RM》全昭旻爆熱戀！　IG發文疑洩愛

獨／護理師捧回15.6億！中獎前已存3千萬

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

即／黎智英190萬交保！1.9億資產被凍結

E奶屁蛋妹睡人夫60次！討分手費：1次9千　最美正宮反擊結局曝

車超重「搞壞機械車位」！衰哥買下層：誰賠

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

快訊／淡水男連6撞逃！孕婦遭撞…女騎士倒地

《麻辣鮮師》黃主任消失10年近況曝光！

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面