有機會與歌手互動！KKBOX推Podcast專區、粉絲徽章認證

▲KKBOX粉絲徽章認證。（圖／KKBOX提供）

記者邱倢芯／台北報導

隨著Podcast討論度越來越高，KKBOX便推出了兩項全新功能「Podcast專區」與「粉絲徽章」；其中「粉絲徽章」功能是依據 KKBOX 每年超過 130 億次的播放數據進行分析，找出熱門歌手的忠實鐵粉，進而頒發「頭號粉絲」徽章給最忠實的粉絲歌迷作為認證，建立出串流音樂專屬的粉絲互動模式。

想要體驗「粉絲徽章」的用戶，只要將KKBOX更新至最新版本，並點選「我的音樂庫」就可以查看自己是否有獲得粉絲徽章。透過KKBOX資料科學團隊進行大數據用戶分群與分析，找出熱門歌手們的頭號粉絲，只有聽該歌手歌曲的聆聽量「超越至少九成粉絲」的人，才有資格獲得頭號粉絲徽章。

而Podcast專區，則是創作者可透過提交 RSS 就能在KKBOX上架自己節目，隨即於華人Podcast圈掀起一陣期待上線潮，Podcast節目近幾年成為耳朵經濟新勢力，市場隨著聽眾與需求變多發展迅速。

另外，「Podcast專區」更開放所有節目免費隨選即聽，讓全亞洲超過千萬用戶透過KKBOX，找到有趣的談話內容，同時協助許多剛進入Podcast界的節目創作者更容易接觸到廣大的潛在聽眾。