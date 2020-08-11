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北台唯一「做16歲」成年禮25日竹市登場　千名學子轉大人

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▲竹蓮寺保留了北台灣唯一的「做十六歲」成年禮儀式。（圖／新竹市政府提供）

▲竹蓮寺保留了北台灣唯一的「做十六歲」成年禮儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府與竹蓮寺五度攜手合辦「2020七夕成年禮」系列活動，將於8月25日舉行，透過「輭轎腳」、「脫絭」、｢飲成年酒｣等古老儀式，象徵孩子已長大，也有應景的七夕晚會，邀請創作才女白安及人氣偶像黃鴻升現場開唱。新竹林智堅表示，竹蓮寺保留了北台灣唯一的「做十六歲」成年禮儀式，參與人數年年倍數成長、上線不久就秒殺，今年將有千名學子參與「轉大人」，歡迎大家當天一起來度過精彩的七夕。

市府今（11）日於竹蓮寺廟埕廣場舉行記者會，林智堅與竹蓮寺管委會主委同時也是議長的許修睿，也為2名青少年見證「輭轎腳」、「脫絭」等成年禮儀式。

林智堅表示，感謝許修睿議長長期支持、結合信眾力量，傳承這個極具意義的宗教文化活動，這是市府第五度與竹蓮寺合辦，除了延續傳統，也讓16歲的年輕朋友藉儀式「轉大人」，學會為自己將來的行為負責。

許修睿主委表示，自五年前與市府開始合辦成年禮後，參與人數越來越多，家長及孩子也都殷殷期盼著這個屬於他們的日子，同時也歡迎未滿十六歲的孩子一起來參加、保平安！歡迎所有竹市大小朋友一起來參加成年禮，25日來參加晚會，

民政處表示，每年農曆七月七日不只是七夕情人節，更是七娘媽的生日，每逢此日就會在竹蓮寺裡舉行「做十六歲」的成年禮，透過「輭轎腳」、「脫絭」、｢飲成年酒｣等完整而古老的儀式，象徵孩子正式長大。每年活動一推出就迅速額滿，今年也將有1千名青少年，一起共襄盛舉。

民政處表示，「2020七夕成年禮系列活動」將於8月25日竹蓮寺上午舉辦「輭轎腳」七夕成年禮活動；晚間7點則有「青春有你，相約16」七夕晚會，特別邀請饒舌歌手婁峻碩、搖滾樂團麋先生、創作才女白安及人氣偶像黃鴻升，和市民朋友一同共渡浪漫的七夕情人節夜晚。

2020七夕成年禮系列活動：
￭ 七夕成年禮：8月25日上午9：00-12：00
￭ 七夕晚會：8月25日 晚上19：00-21：00

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