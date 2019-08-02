2019竹市七夕成年禮　8月7日盛大舉行

▲七夕成年禮系列活動在8月7日啟動，將有成年禮及七夕晚會兩大重頭戲。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

一年一度的浪漫七夕即將來臨，今（2）日新竹市政府於竹蓮寺廟埕廣場舉行「2019七夕成年禮」記者會，特別邀請青少年示範「輭轎腳」、「脫絭」等成年禮儀式，新竹市副市長沈慧虹表示，這是市府第四度與竹蓮寺合辦成年禮，報名人數年年破千，感謝七娘媽對竹市的庇護，七夕成年禮系列活動在8月7日啟動，將有成年禮及七夕晚會兩大重頭戲，邀請大人小孩七夕一同遊竹市！

沈慧虹表示，竹蓮寺是新竹地區重要的信仰中心，許多家長會帶孩子到竹蓮寺，讓七娘媽認為「乾兒子、乾女兒」，可見七娘媽與新竹感情之深厚。七娘媽被視為孩童的守護神，人們也認為七夕這天正是七娘媽的誕辰，在這天舉辦成年禮意義重大，她表示市長林智堅也說過，他家中有三個小孩，等到孩子們成年時，也期待能一起參與「七夕成年禮」這個特殊又別具意義的活動。

沈慧虹提到，感謝竹蓮寺及議長許修睿長期支持社會，捐贈白米、消防車、救護車等物資。今年除了是市府第五度舉辦城隍祭，也是第四年舉辦七夕成年禮，可見農曆七月是新竹市很重要的宗教旺季。她期待青少年們成年後「走自己的路」，也祝福七夕晚會成功、孩子們未來的路平安順心。

「2019七夕成年禮」記者會特別請來今年滿十六的兩男兩女，跪爬過「七娘媽亭」，向七娘媽拜謝，並由沈慧虹及竹蓮寺管理委員會主委夫人許林俞彣贈與成年酒、全新平安符及祝福蛋糕。四人異口同聲地表示七夕當天一定會來捧場，並期許自己成為大人後能承擔更多責任。

其中最特別的是，邀請到全中運的金牌選手蘇思敏，她即將從富禮國中升學到香山高中，在今（108）年全國中等學校運動會射箭項目中，同時榮獲個人金牌和女團銀牌，是竹市耀眼的明日之星。

竹蓮寺管理委員會主委許修睿提到，竹蓮寺是為全台唯二保存成年禮傳統活動的廟宇，更是北台灣的唯一保留此傳統民俗文化之廟宇，多年來依循古禮，在農曆七月七日七娘媽生日的這天，持續辦理成年禮活動，無形文化資產是全民最大的珍寶，不論如何困難都要讓它永遠傳承下去，希望透過這項富有文化意涵的活動，能讓全國民眾對新竹產生興趣，深入瞭解新竹，達到行銷新竹之目的。

2019七夕成年禮系列活動：

￭ 七夕成年禮：8月7日上午9：00-12：00

￭ 七夕晚會：8月7日 晚上19：00-21：00，藝人卡司為超人氣樂團「宇宙人」、擁有渾厚嘹亮嗓音的「陳芳語」、五月天力捧的新生歌手「黃奕儒」及新生代溫暖小清新「魏嘉瑩」等，和市民朋友一同共渡浪漫的七夕情人節夜晚。