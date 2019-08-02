　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

2019竹市七夕成年禮　8月7日盛大舉行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲七夕成年禮系列活動在8月7日啟動，將有成年禮及七夕晚會兩大重頭戲。（圖／新竹市政府提供）

▲七夕成年禮系列活動在8月7日啟動，將有成年禮及七夕晚會兩大重頭戲。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

一年一度的浪漫七夕即將來臨，今（2）日新竹市政府於竹蓮寺廟埕廣場舉行「2019七夕成年禮」記者會，特別邀請青少年示範「輭轎腳」、「脫絭」等成年禮儀式，新竹市副市長沈慧虹表示，這是市府第四度與竹蓮寺合辦成年禮，報名人數年年破千，感謝七娘媽對竹市的庇護，七夕成年禮系列活動在8月7日啟動，將有成年禮及七夕晚會兩大重頭戲，邀請大人小孩七夕一同遊竹市！

沈慧虹表示，竹蓮寺是新竹地區重要的信仰中心，許多家長會帶孩子到竹蓮寺，讓七娘媽認為「乾兒子、乾女兒」，可見七娘媽與新竹感情之深厚。七娘媽被視為孩童的守護神，人們也認為七夕這天正是七娘媽的誕辰，在這天舉辦成年禮意義重大，她表示市長林智堅也說過，他家中有三個小孩，等到孩子們成年時，也期待能一起參與「七夕成年禮」這個特殊又別具意義的活動。

沈慧虹提到，感謝竹蓮寺及議長許修睿長期支持社會，捐贈白米、消防車、救護車等物資。今年除了是市府第五度舉辦城隍祭，也是第四年舉辦七夕成年禮，可見農曆七月是新竹市很重要的宗教旺季。她期待青少年們成年後「走自己的路」，也祝福七夕晚會成功、孩子們未來的路平安順心。

「2019七夕成年禮」記者會特別請來今年滿十六的兩男兩女，跪爬過「七娘媽亭」，向七娘媽拜謝，並由沈慧虹及竹蓮寺管理委員會主委夫人許林俞彣贈與成年酒、全新平安符及祝福蛋糕。四人異口同聲地表示七夕當天一定會來捧場，並期許自己成為大人後能承擔更多責任。

其中最特別的是，邀請到全中運的金牌選手蘇思敏，她即將從富禮國中升學到香山高中，在今（108）年全國中等學校運動會射箭項目中，同時榮獲個人金牌和女團銀牌，是竹市耀眼的明日之星。

竹蓮寺管理委員會主委許修睿提到，竹蓮寺是為全台唯二保存成年禮傳統活動的廟宇，更是北台灣的唯一保留此傳統民俗文化之廟宇，多年來依循古禮，在農曆七月七日七娘媽生日的這天，持續辦理成年禮活動，無形文化資產是全民最大的珍寶，不論如何困難都要讓它永遠傳承下去，希望透過這項富有文化意涵的活動，能讓全國民眾對新竹產生興趣，深入瞭解新竹，達到行銷新竹之目的。

2019七夕成年禮系列活動：
￭ 七夕成年禮：8月7日上午9：00-12：00
￭ 七夕晚會：8月7日 晚上19：00-21：00，藝人卡司為超人氣樂團「宇宙人」、擁有渾厚嘹亮嗓音的「陳芳語」、五月天力捧的新生歌手「黃奕儒」及新生代溫暖小清新「魏嘉瑩」等，和市民朋友一同共渡浪漫的七夕情人節夜晚。

ET快訊
被問愛情摩天輪進度…韓國瑜暴怒連問5次「我什麼時候說過動工了
年收110萬養一家三口+房貸！國中老師縝密規劃「還能年存50

關鍵字：竹蓮寺, 新竹市成年禮, 2019新竹市成年禮

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2019竹市七夕成年禮　8月7日盛大舉行

張善政台東開講　期許成為「沒有數位落差的智慧城市」

太平山森林火車復駛有望　政委吳澤成：林姿妙有魄力

人與土地的對話「人與神的共構」　頭城文化深植鄉土叢書紮根

「便便」有好康！　宜蘭「來便50」雙重送、1篩2刮抽好禮

看護照顧82歲翁一日只餵「6匙奶粉」！摻鎮定劑被抓包…瞎扯：為了化痰

安平開台天后宮12屆主委交接　盧友禮矢志讓天后宮發光發亮

新北金山區漁會歡慶漁民節　表揚5位模範漁民

善化警交通大執法　取締闖紅燈等違規57件

失智嬷迷途遊蘯街頭叨唸要「回家」　警尋獲通知家屬平安帶回

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

地表最強三大歌王「籃球場」集合！　周杰倫.林俊傑.蕭敬騰投籃「百發百中」

女學員挑戰「偶像劇前奏猜歌」回憶殺！　唱楊冪《愛的供養》..其他人驚：這是原唱吧

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

2019竹市七夕成年禮　8月7日盛大舉行

張善政台東開講　期許成為「沒有數位落差的智慧城市」

太平山森林火車復駛有望　政委吳澤成：林姿妙有魄力

人與土地的對話「人與神的共構」　頭城文化深植鄉土叢書紮根

「便便」有好康！　宜蘭「來便50」雙重送、1篩2刮抽好禮

看護照顧82歲翁一日只餵「6匙奶粉」！摻鎮定劑被抓包…瞎扯：為了化痰

安平開台天后宮12屆主委交接　盧友禮矢志讓天后宮發光發亮

新北金山區漁會歡慶漁民節　表揚5位模範漁民

善化警交通大執法　取締闖紅燈等違規57件

失智嬷迷途遊蘯街頭叨唸要「回家」　警尋獲通知家屬平安帶回

中職／全壘打王7月只有1轟　朱育賢：堅持不要輕易改變

天兵家長問 「壽山動物園有恐龍嗎？」　他神回覆千人笑瘋：是國寶

不斷更新／富邦開局連4安搶2分　1局富邦2：1桃猿

郭修彧連續感冒一個月「天天只睡4小時」　方泂鑌送暖！

JR紀言愷生女首露面！　曝女兒小名「晴晴」由來超有愛

崩潰！台南點「鱔魚麵+排骨飯+味噌湯」全甜的　在地人曝真相...他1招解決

宣布組黨隔日　柯文哲秀英文與國際學生對談

展覽設置「測鬼機」亮紅燈表示有⋯　5位藝術家帶你看「不知道的台灣」

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

中職／7度挑戰141勝心很累　統一貼心讓潘威倫跳過1次先發

地方熱門新聞

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回..

老父抽血「驗出鎮定劑」！他氣炸..

即／高雄大雷雨8625戶停電！..

永康警加強交通執法保障用路人安..

李佳芬祖墳　公所人員丈量跌2次

看護顧老翁每天只餵6匙奶粉　摻..

竹市動物園掀「河馬便便」蒐集..

鐵道自行車　暑假加開第5班次

嘉義縣道159甲線道路拓寬通車

金錢豹酒店大班揪團當義工

建商辦準公幼　新竹爸媽搶入學

北橫探險節高空彈跳　道路坍方取..

冷氣滴水將開罰　民眾小心荷包變..

中國停止陸客自由行雙重遺憾！

更多熱門

相關新聞

受虐貴賓領養後　成菩薩座前神獸

寶弟與寶妹過去也是受虐犬，2016年民眾通報新竹市動保所，位於中華路上一間倉庫中發生駭人聽聞的「貓吃貓」事件！陳姓飼主供稱倉庫是臨時收容所，但動保所人員到場卻發現一個籠子裡關了橘、灰色2隻小貓，由於沒有水也沒有食物，灰貓疑似餓死，橘貓則飢餓啃食同伴屍體，骨頭、腸子都外露。

竹市動保大躍進　提案地方自治

竹蓮寺觀音佛祖　聖誕千秋

竹塹中元城隍祭

竹蓮寺捐贈救護車　做公益給新竹市

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

影城散場男不離開　工讀生：他沒呼吸了

平鎮最兇檳榔西施「奶茶挑戰」　臉書找到了

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回家

網紅夫妻環遊世界1年徵攝影　包吃住不給薪水

比五百萬傘還大　男爽撐行動涼亭

華山想拍全家福「巧遇女神」自願當攝影師

夫妻7年無法行房　醫一聽原因傻了

Mina在機場哭了！憔悴躲鏡頭拍攝

獨自住院！隔壁女「每晚逼近」他傻眼

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

TWICE Momo爆淒慘尖叫！多賢救成員

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動她

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到扣費通知

更多

最夯影音

更多

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面