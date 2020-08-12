降噪耳機再加一　1MORE降噪耳機多元情境秒切換

▲1MORE真無線主動降噪耳機（左）；1MORE高清降噪圈鐵藍牙耳機PRO版（右）。（圖／1MORE提供）

記者邱倢芯／台北報導

耳機品牌1MORE萬魔推出旗艦系列耳機：1MORE真無線主動降噪耳機及1MORE高清降噪圈鐵藍牙耳機PRO版；本次推出真無線和頸掛式兩款不同形態的設計，無論是居家生活、外出旅遊甚至商務辦公，各式需求一次滿足。

1MORE真無線降噪耳機市售價新台幣5,990元；1MORE高清降噪圈鐵藍牙耳機PRO市售價新台幣5,490元，兩款產品均已於各大實體及線下通路進行銷售。

1MORE認為，近期十分受到歡迎的「降噪」功能，除了能有效杜絕外在聲音干擾，還能有效降低耳機分貝，長時間配戴更加保護耳朵。1MORE主動降噪系列採用QuietMax主動降噪技術，通過混合主動降噪、雙單元音質及精準調音，兩檔降噪模式和抗風噪技術結合，提供主動降噪的方式，消費者可享受到如原音重現般的HIFI級聽覺享受。

1MORE真無線主動降噪耳機能帶給用戶全音域平衡的聽感，同時更能夠提供高達35分貝的降噪效果，適合在吵雜交通人流的通勤族、戶外出遊的背包客、運動健身的消費者或是想享受機上的休息時刻及咖啡廳的午後時光，都能隨時隨地安心享受音樂。

而1MORE高清降噪圈鐵藍牙耳機PRO頸掛式的主動降噪耳機同樣採用獨家QuietMax主動降噪技術，提供用戶兩段式降噪功能，降噪深度可達40分貝外，更新增加了1MORE抗風噪模式可以抑制由風引起的噪音，提供用戶更清晰的通話品質。

同時，此款1MORE高清降噪圈鐵藍牙耳機PRO，通過有線和無線的Hi-Res（高解析度音訊）認證，最適合追求極為細緻聲音效果的專業音樂人士使用，此外也相當適合行動商務人士，將耳機懸掛於頸上，電話一來帶上即可安心通話。