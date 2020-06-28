2020國慶焰火在台南！5地點比拚「漁光島」靠這點勝出





▲國慶煙火。（資料照／翻攝自「國慶煙火在屏東」網站）

記者蔣婕妤／台北報導

2020年國慶煙火地點出爐！109年籌備會秘書長陳宗彥表示，今年國慶焰火施放地點，經焰火處專業評估並與台南市政府取得共識後，擇定於台南市漁光島進行施放。

內政部表示，台南市經歷105年大地震重創後，近年來積極重塑產業發展及文化資產的復原，並即將在今年年底完成修復工作，為與國人同慶及分享重建成就，台南市政府在今年初向國慶籌備會爭取國慶焰火施放，5月25日經籌備會第1次常務委員會議同意優先在台南市擇地施放。

事實上，這次煙火的施放點總共有五個選擇。陳宗彥透露，台南市政府非常用心規劃出「漁光島、觀夕平台、安平港區」、「將軍漁港及七股鹽山」、「大港觀海橋及鹽水溪邊高灘地」、「臺南大學七股校區」及「曾文溪南岸(曾文溪橋預定地)」等5個建議地點，這些地點都相當具有在地特色。

陳宗彥說明，歷年來國慶焰火施放地點，以安全為最優先考量，另外，觀賞區腹地承載量、佈彈選擇、交通動線、天文氣候等因素都是國慶焰火成功的重要因素，歷年在縣市政府提出地點規劃後，都會由國防部軍備局擔任幕僚作業的焰火處赴現地進行專業評估。

籌備會指出，經焰火處現地探勘評估台南市政府建議地點後，「大港觀海橋及鹽水溪邊高灘地」、「臺南大學七股校區」及「曾文溪南岸(曾文溪橋預定地)」等3個施放建議地點，因落焰區涵蓋密集住宅區、魚塭或臨近生態保育區，未符合落焰區安全條件；「將軍漁港及七股鹽山」則因將軍漁港港區設有油槽，依規定油槽設施周遭一定範圍內不得進行焰火施放，且周遭多為魚塭，並鄰近黑面琵鷺保護區，安全性不足，可能產生環保爭議，經綜合評估後，建議以漁光島區域作為施放地點的優先考量。

陳宗彥表示，為了讓焰火施放滿足各界期待，國慶籌備會已於6月中旬召開會議，邀集台南市政府及焰火處協商，並將評估結果報告籌備會主任委員游錫堃。接下來的籌備工作也將由焰火處與台南市政府共同規劃讓人眼睛為之一亮的焰火節目，相信在中央與地方共同合作下，今年的國慶活動必帶給全體國人全新的感受，精彩可期。