查獲硃砂一律送辦　中市府全國首創祭出中醫藥5層防護網

▲▼台中市衛生局長曾梓展（左）全國首創祭出中醫藥5層防護網，為市民健康把關。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市部份中醫診所違法添加禁藥，造成無辜民眾健康受創，台中市政府推出「嚴懲不法1杜絕使用」、「加大中醫藥監管力道」、「健全通報與檢驗醫療網絡」、「廣設中醫藥小學堂」和「中醫中藥自律聯盟行動」等全國首創的5層防護網，強化稽查及抽驗，一經查獲硃砂立即移送偵辦，為守護市民健康層層把關。

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衛生局長曾梓展表示，衛生局已與醫藥公會合作，由下而上建構中醫藥5層防護網，「嚴懲不法、杜絕使用」方面，只要在中醫診所藥商查獲硃砂，一律移送偵辦；「加大中醫藥監管力道」方面，立即執行中醫診所及中藥販賣業稽查抽驗專案，速查速辦；「健全通報與檢驗醫療網絡」方面，由台中9大醫院負責個案通報，並提供民眾醫療、諮詢服務，盡早發現，盡早治療。

「廣設中醫藥小學堂」部分，深入社區擴大辦理中醫藥安全宣導，建立民眾正確用藥及就醫觀念；「中醫中藥自律聯盟行動」部分，與台中市中醫中藥商公會合作，籌辦用藥安全研討會，開辦毒劇、禁用、慎用中藥等研討課程，醫藥相關公會並成立「安全中藥抽驗中心」，抽驗會員用藥，加強自主管理。

衛生局表示，目前全市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，包含台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清綜合醫院中港分院、澄清綜合醫院、大甲李綜合醫院、童綜合醫院及光田綜合醫院。

台中市民在8月6日前曾服用過盛唐及九褔兩家中醫診所的自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，可在上班時段備妥中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），到食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，相關問題可電洽04-22220655。

截至8月6日，前往醫院檢查人數共60人，血中鉛含量超標者12人，目前有165件中藥檢體（包含主動稽查抽驗129件及21名民眾送驗36件），衛生局將持續掌握最新民眾檢驗情況，並積極追查。

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