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中駐菲律賓大使批美　炫耀武力干涉南海問題

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▲▼美國海軍在南海。（圖／路透）

▲美國海軍在南海行動頻繁。（示意圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

針對近期美軍在南海的行動和主張，中國駐菲律賓大使黃溪連表示，美國炫耀武力干涉南海問題，挑釁攪局的意圖一目了然，他也強調菲律賓是中國的友好鄰邦，兩國領導人一直在妥善處理分歧，擱置爭議、尋求合作。該中方駐外官員的訪談在《CNN PHILIPPINES》電視台上播出，鞏固南海主權和周邊盟友意圖明顯。

據《央視》報導，黃溪連是在8月7日，應邀參加CNN PHILIPPINES電視台主持人PINKY WEBB的《The Source》節目訪談，就中菲疫情合作、南海問題回答提問。

▲▼8月7日，駐菲律賓大使黃溪連應邀參加電視台直播連線訪談節目。（圖／翻攝自央視）

▲8月7日，駐菲律賓大使黃溪連應邀參加電視台直播連線訪談節目。（圖／翻攝自央視）

黃溪連指出，自菲律賓本屆政府執政以來，中菲兩國領導人同意妥善處理分歧，擱置爭議、尋求合作，雙方一直密切溝通，共同維護南海和平與穩定。他坦言，雖兩國在南海問題上存在不同看法，但兩國領導人很明智的選擇求同存異、擱置爭議，未來雙方應格落實《南海各方行為宣言》精神和有關條款，穩步推進「南海行為準則」磋商進程，推進中菲南海油氣共同開發。

對於美軍的舉動，黃溪連直言，美國是域外國家，卻一直在強力介入南海問題違反了不在爭議問題上選邊站隊的承諾，拋棄在南海問題上的中立立場。

他說，今年上半年，美國派到南海地區活動的軍機超過2000架次，更不用提航空母艦和其他軍艦。「到底是誰在南海挑釁攪局，一目了然。」

他還形容，中國和東協國家正就「南海行為準則」進行磋商，中菲兩國就像家人一樣，家人之間有分歧很正常。「如果外人想向我們提供幫助，那是好事，他們盡可以幫助促進對話和協商；但如果他們挑撥我們互鬥，那我們不得不質疑其真實意圖。」

在中菲疫情合作上，他表示，自菲疫情暴發以來，中方向菲方提供了3批抗疫醫療物資援助，菲是中國的友好鄰邦，中國疫苗研發成功，願優先考慮菲方需求。

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