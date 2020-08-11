減少不必要接觸！卡達航空推升級版手機APP　簡化乘客訂票流程

▲卡達航空。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

卡達航空宣佈推出升級版的手機應用程式，新增的強大功能將幫助乘客更輕鬆自如地安排出遊計劃，並在旅途中盡量減少不必要的人員接觸和互動。卡達航空飛行常客計畫（Privilege Club）的會員在下載手機應用程式後還可獲得1,000 Qmiles哩程獎賞。

全新升級的卡達航空手機應用程式具有簡潔好用的頁面設計，其首頁除了提供個人化用戶設置外，還能推播各類實用資訊。對於航班即將起飛的乘客，手機應用程式中現有的「My Trips」功能將顯示在首頁上，顯示旅程中最重要的資訊。對於尚未預訂航班的用戶，手機應用程式將根據其所在地理位置提供特別機票優惠。

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卡達航空集團行政總裁Akbar Al Baker先生表示，全新升級的手機應用程式是乘客可靠的旅行助手，乘客在手機上即可輕鬆規劃行程，隨時隨地獲取旅行資訊。更重要的是，這款應用程式在當前特殊的情況下，可最大程度地幫助乘客減少旅程中不必要的人員接觸。

▲卡達航空推出升級版手機應用程式，簡化乘客訂票流程。（圖／卡達航空提供）

通過卡達航空手機應用程式的「My Trips」功能（該功能現已在首頁內顯示），乘客不僅可以提前選擇座位和餐點、線上辦理登機手續、將電子機票下載到手機錢包，更可在家自行列印行李標籤，以供貼在託運行李上。

乘客還可以在手機應用程式中啟用通知推播功能，隨時隨地接收航班動態、登機手續、登機資訊、行李託運等重要資訊。乘客在整個旅程中都可以使用手機應用程式獲得託運行李追蹤資訊，以及預訂杜哈國際機場（HIA）的「Meet and Assist」服務。

卡達航空的升級版手機應用程式將繼續為用戶提供其他功能。乘客可在旅行前便捷查詢相關國家的目的地資訊及出入境政策，包括簽證及護照資訊等。該手機應用程式在提供一站式預訂體驗之外還支援拍照功能，乘客可一鍵拍攝護照資料頁及銀行卡卡面，無須在付款時手動輸入此類資訊。

此外，卡達航空的飛行常客計劃——貴賓俱樂部（Privilege Club）的會員可使用指紋或面部識別功能輕鬆登入手機應用程式、使用現金+ Qmiles哩程預訂航班、兌換貴賓俱樂部獎賞、管理帳戶等等。

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