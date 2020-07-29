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卡達航空免費加碼　赴歐留、遊學生托運行李限額「增至40公斤」

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▲▼卡達航空空姐防疫裝備，為乘客健康把關。（圖／卡達航空提供）

▲卡達航空免費提供前往歐洲留、遊學的學生們額外的托運行李限額共40公斤。（圖／卡達航空提供）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，不少國外留遊學生需要攜帶更多個人衛生用品及生活必需品回到校園。為此，卡達航空宣布，將免費提供前往歐洲留、遊學的學生們額外托運行李限額共40公斤。

卡達航空表示，飛往歐洲的學生可享額外10公斤，共40公斤的托運行李限額，飛往北美地區的學生則可獲得機票折扣。另外，卡達航空在現行的政策之上，為從台灣出發的學生提供於機票有效期內免費更改航班日期之選項。

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計劃前往歐美的台灣學生可於2020年9月30日前與卡達航空台灣總代理聯繫，提供學生姓名（須與護照相同）、連絡電話、電郵地址、出生日期，及學生身份證明文件影本（如學生簽證、學校提供的正式錄取通知等）。

只要通過人工身分查核，即可獲得「學生特別優惠碼」，並於卡達航空公司官網（qatarairways.com/twstudent）訂購經濟艙「單程」或「來回」機票時使用。同時，學生也可於卡達航空台灣總代理飛達旅運票務櫃檯辦理相關購票手續。

▲▼卡達航空空姐防疫裝備，為乘客健康把關。（圖／卡達航空提供）

▲卡達航空空姐防疫裝備，為乘客健康把關。（圖／卡達航空提供）

機票的有效出發日為即日起至2020年10月31日，優惠適用於台灣出發至以下目的地的航班：

歐洲：伯明翰、卡迪夫、都柏林、愛丁堡、倫敦蓋特威克機場、倫敦希思羅機場、曼徹斯特、阿姆斯特丹、巴塞隆納、布達佩斯、布魯塞爾、法蘭克福、哥德堡、日內瓦、馬德里、米蘭、慕尼黑、巴黎、羅馬、柏林、華沙、維也納、蘇黎世

北美：阿特蘭大、波士頓、芝加哥、達拉斯、休斯頓、洛杉磯、邁阿密、紐約、費城、華盛頓、蒙特利爾

至於防疫部分，卡達航空已按照疫情防控要求採取了最嚴苛的衛生作業標準，包括對飛機進行定期清潔、消毒等措施，並使用國際航空運輸協會（IATA）及世界衛生組織（WHO）建議的有效飛機消毒產品，以及對機組成員進行體溫檢測。

卡達航空機隊的所有飛機都裝有先進的HEPA高效空氣過濾器（High Efficiency Particulate Air Filter），可有效阻擋迴圈空氣中 99.97%的病毒和細菌污染顆粒，從而維持客艙空氣的新鮮與清潔，為乘客在飛行途中提供有效防護。

▲▼卡達航空空姐防疫裝備，為乘客健康把關。（圖／卡達航空提供）

▲卡達航空前線人員均在工作時佩戴一次性衛生手套。（圖／卡達航空提供）

為了營造安全舒適的飛行環境，卡達航空已對包括織物和毛毯在內的機供用品採取高溫清洗、烘乾和壓封作業流程，確保高溫殺菌的效果；機上耳機則在航後回收並拆取外部海綿套後，進行無死角嚴格清潔。

同時，前線人員均在工作時佩戴一次性衛生手套，客艙用品均在安全衛生的環境下密封在單獨的包裝中，以供乘客在機上使用。

卡達航空配餐公司則已針對機上餐具和服務用品採取嚴格洗滌流程，使用符合殺死病原菌標準的高溫軟化淨水和清潔劑進行沖洗。所有經消毒的機上服務用品均由佩戴一次性衛生手套的工作人員進行處理，且餐具採用獨立包裝，確保安全衛生。

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