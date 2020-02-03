武漢肺炎擋不了！卡達航空宣布「今起暫取消往返大陸7航點航班」

▲卡達航空今（3日）起暫時取消往返中國內地的航班服務。（圖／達志影像／美聯社）

記者彭懷玉／台北報導

武漢肺炎延燒，卡達航空公司緊急宣布，自今（3日）起暫時取消往返中國內地的航班服務，包含上海、北京甚至是香港的航班，有更進一步消息會再另行通知。

卡達航空官網表示，受影響的航班包含北京 (PEK)、成都 (CTU)、重慶 (CKG)、廣州 (CAN)、杭州 (HGH)、上海 (PVG)、香港(HKG)等航線從即日起至2月29日的航班。卡達航空表示，落實民航局要求，目前每周對其航班運營情況進行評估，待有關國家的入境管制措施取消後，才會在第一時間恢復往返中國內地的航線。

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受影響的乘客可將機票重新預訂到改其他日期或目的地，或者要求全額退款，無需支付任何費用，可至官網或致電卡達航空中國客服中心尋求改簽。若是透過旅行社（包括在線旅行預訂平台）預訂機票，請自行聯繫旅行社進行修改或退款。

旅行社部分，東南旅遊表示，購買卡達航空機票前往大陸地區的佔比較低，頂多10幾張而已，兩岸往來的機票還是以長榮或華航為主，但消費者若有訂購卡達相關停飛航點的機票，可將機票重新預訂到改其他日期或目的地，或者要求退款處理。

易飛網也正在查證消息中，預計會有100多名旅客行程受影響，若近期內即將出發的團體，將會協助旅客改由飛其他航點轉機；易遊網則說，均按航空公司的規定協助旅客辦理，不會收取改票手續費；五福旅遊目前均沒有使用卡達飛機。