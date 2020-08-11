台式牛排店吃「這道」CP值最低？一份要價200元　網狂搖頭：老饕才會點

▲台式牛排（圖／Flickr／bryansjs）

記者蔡儀潔／綜合報導

鐵盤上滋滋作響的牛排淋上濃郁的黑胡椒醬，屬於臺式牛排館的美味俘獲不少民眾的味蕾，除了豬、牛外，餐廳還賣雞腿排等。一名網友近日就PO文問道，去牛排館點雞腿排是不是最不划算？貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文，稱南部超大雞腿便當最貴也才100元，牛排館的雞腿排就要200元，自己去生鮮超市都可以買好幾支了，好市多幫你烤好的雞腿8支也才289元，「去牛排店點雞腿排是不是最盤（最不划算）啊？」

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貼文PO出後引發熱議，網友幾乎一面倒認為，「高檔牛排店是浪費 百元牛排店是老饕」、「爽 雞腿排好吃」、「去平價牛排店就是要點雞排啊」、「台式牛排館最安全的就雞腿阿」、「是不想吃組合肉的人」、「把皮煎脆也是要技術。 如果是把醬淋到皮上面的就算了」、「你吃便當店阿是有濃湯、餐包、鐵板麵喔？」。

▲不少民眾認為精髓是醬料。（圖／記者蔡儀潔攝）

之前也有網友問掛「台式牛排的精髓是？」，看到貼文後，許多人心目中的答案就是醬料，「蘑菇醬」、「醬汁」、「牛排醬」、「黑胡椒醬」、「那個醬跟鍋巴」。其他網友也紛紛留言，答案從湯品到配料都有，「玉米濃湯」、「鐵板麵」、「荷包蛋啦」、「那顆蛋」、「三色豆，嘔嘔嘔」、「三色蔬菜，台灣人省錢有營養還難吃但是好保存的經典範例，完美體現cp值思維」。