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快訊／米克拉發胖！「暴風圈擴大40公里」將進入陸地　9縣市炸豪大雨

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▲▼米克拉颱風。（圖／中央氣象局）

▲米克拉颱風步步逼近，暴風圈有擴大趨勢。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

米克拉步步逼近，中央氣象局10日晚間8時30分持續發布「海上陸上颱風警報」，第6號輕度颱風米克拉（MEKKHALA）過去3小時強度稍增強且暴風圈也擴大，7級暴風半徑從80公里增至120公里，颱風中心目前在澎湖南南西方海面，向北移動，暴風圈即將進入澎湖地區，對金澎陸地構成威脅，嚴防強風豪雨。

氣象局預報課長羅雅尹指出，米克拉過去3小時增強，以偏北路徑逼近澎湖近海，預計將從金門附近登陸大陸地區，10日晚間是颱風最接近時後，沿海風浪增大，西南部沿海、東北部等地已經出現8級強陣風，蘭嶼也有9級強陣風。澎湖金門受暴風圈直接通過影響，將出現10級以上強陣風，金門受影響時間稍晚，11日晨至晚風雨將加大，10級左右陣風，台中以南、恆春、基隆有8至9級強陣風。

請繼續往下閱讀...

至於降雨部分，午後陣雨已經漸緩，更新9縣市發布豪大雨特報，澎湖金門深夜至11日上午雨勢有局部大雨，伴隨對流通過，將出現短時豪雨。降雨時程提醒，10日晚至11日上午是颱風最靠近時候，南部、中部局部地區以及台東有間歇性驟雨，沿海強陣風，11日下半天，各地仍有陣雨午後較大雨勢，12日各地局短暫陣雨，午後較大雨勢。

▲▼米克拉颱風。（圖／中央氣象局）

▲▼米克拉颱風。（圖／中央氣象局）

▲米克拉已經對澎湖、金門地區構成威脅，發布陸上颱風警報。（圖／中央氣象局）

氣象局並持續針對全台9縣市發布「豪大雨特報」，受颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，10日晚至11日屏東及台東山區有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、金門、雲林以南地區及台東地區有局部大雨發生的機率，請慎防坍方、落石、溪水暴漲、雷擊及強陣風。

大雨特報範圍：雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、澎湖縣、金門縣。

豪雨特報範圍：屏東縣、台東縣。

根據氣象局觀測，米克拉颱風目前中心位在澎湖南南西方約230公里之海面上，以時速27轉21公里、向北進行，近中心最大風速梢微增強每秒23公尺，相當於9級風，瞬間最大陣風也增強至每秒30公尺，相當於11級風，7級風暴風半徑擴大至120公里。

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▼米克拉影響最劇時間落在10至11日。（圖／NCDR）

▲▼米克拉颱風。（圖／中央氣象局）

▼米克拉增強中，將為全台帶來風雨。

 ▲▼米克拉颱風。（圖／中央氣象局）

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