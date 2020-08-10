蔡英文被稱「習總統」？　羅智強：非常訝異總統府硬拗、帶風向

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

記者黃巈禾／台北報導

美國衛生部長阿札爾10日上午於總統府發表談話，被指控以「習總統」稱呼總統蔡英文。事後，總統府解釋，純粹是拼音與發音上的問題。對此，國民黨革實院長羅智強批評，「口誤就是口誤，承認不就好了？」、「馬英九總統也不是沒有口誤過」。

針對阿札爾的談話，國民黨認為，在第一時間以「習總統」稱呼蔡英文，讓他們感到非常錯愕，無法認同，總統府應嚴正向美方抗議，並清楚說明中華民國總統姓蔡不姓習。

總統府發言人張惇涵表示，經確認，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿札爾稱呼「蔡總統」是毫無疑義，建議各界把重點放在外交成果與防疫合作，台美關係的逐漸緊密，是全民共同努力的成果，在野黨及部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。

對於總統府的回應，羅智強10日在臉書批評，「馬有亂蹄，人有失言，阿扎爾口誤就是口誤，承認不就好了？」非常的訝異總統府的反應，不只硬拗不承認口誤，還可以倒過來反罵認為是口誤的人，雞鳴狗盜帶風向、淺薄無知，睜眼說瞎話的本事，真是有如濤濤江水水連綿不絕，讓人無限景仰。

曾擔任馬英九時期發言人的羅智強認為，自己也當過總統府發言人，「馬英九總統也不是沒有口誤過，但真的、真的、真的，從沒見過這麼偉大的總統府，如此明顯的口誤，總統府發言人可以護航還兼反過來罵人，佩服佩服」。